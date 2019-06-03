НУРИ АХУБА РАЗВЕДЧИК, МИНОМЕТЧИК, СНАЙПЕР

Нури Естатович Ахуба – уроженец села Члоу Очамчырского района, один из многих абхазских воинов, вставших на защиту большой советской Родины в годы Великой Отечественной войны. Он работал учителем в сельской школе, когда его призвали на службу в армию. Провожали молодого учителя всем селом: соседи, друзья, коллеги и, конечно, ученики. Вскоре началась война, и воинскую часть, в которой служил Нури Ахуба в Ярославской области, направили на фронт. Так молодой боец попал в самое пекло войны, участвовал в ожесточенных и кровопролитных боях с фашистскими оккупантами. После трудных и неравных боев под Нарвой стрелковый батальон ( оставшееся небольшое количество солдат и техники) был вынужден отступить к Ленинграду. Бойцам было невыносимо тяжело, ведь остались на поругание врагу города и села. Однако силы были неравными, оказать серьезное сопротивление было невозможно. Батальон расформировали, и Нури Ахуба попал в состав минометной батареи, вел огонь по позициям противника.

Бойцы не просто ждали прорыва блокады, они делали все, что было в их силах для этого. И Нури Ахуба выполнял разные боевые задания в качестве разведчика, минометчика, снайпера. Ликвидировал 75 фашистов. В январе 1943 года три дня минометный расчет вместе с кораблями Балтийского флота вел огонь по огневым точкам врага, уничтожая их. За участие в прорыве блокады, успешное выполнение боевых заданий Нури Естатович Ахуба был удостоен ордена Славы третьей степени.

Одним из самых тяжелых и опасных заданий на фронте является пленение «языка». Однажды на Западном фронте Нури Ахуба вместе с группой разведчиков смог выполнить и это боевое задание. Он рассказывал ветерану Великой Отечественной войны, автору книги «Символ воинской доблести» Александру Миктатовичу Тария: «Надев маскировочные халаты, мы перешли линию фронта. Это было ночью, на окраине одного из населенных пунктов под Ленинградом. Проходя мимо оборонительных рубежей противника, не обнаружили ни живой силы, ни техники. И вдруг заметили какую-то проволоку. Оказалось – телефонный провод. Мы поняли, что где-то поблизости находится немецкий штаб. Подключили к проводу наш телефонный аппарат и услышали немецкую речь. Пошли по направлению кабеля и вышли к избушке, на пороге которой спали два немецких солдата. Покончив с ними и двумя часовыми, ворвались в комнату. Там обнаружили немецкого офицера. Без сопротивления он сдался и указал, где находятся документы. Доставили его в штаб. В документах были ценные сведения о расположении штаба моторизированного полка. Наши действия высоко оценило командование части». (Из статьи А. Тария «Нури Есатович Ахуба»)

«Я горжусь, что мне, абхазу из села Члоу, выпала честь защищать и освобождать от немецких оккупантов Ленинград», – говорил при жизни Нури Естатович.

За мужество и отвагу, проявленные при освобождении Ленинграда, воин из Абхазии был награжден орденами Великой Отечественной войны первой и второй степеней, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». Позже был удостоен многих юбилейных наград.

После победы Нури Ахуба работал в колхозе в родном селе Члоу, затем водителем в г. Очамчыре. Более 30 лет он пел и танцевал в известном на весь мир ансамбле долгожителей «Нартаа», завоевавшем в 1974 году приз «Золотой павлин» на Всемирном фестивале в Будапеште. В тот год Нури Естатович также был в числе участников.

На долю ветерана выпала и вторая война – Отечественная война народа Абхазии 1992-93 годов, в которой с оружием в руках уже храбро воевали его сыновья Игорь и Станислав. В семье такого отца иначе и быть не могло.

Нури Естатович Ахуба ушел из жизни в 2003 году и покоится на родовом кладбище в родном селе.

Публикацию подготовила Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 54Выпуск: 3794Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ