ДИАГНОСТИКА – ГАРАНТ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Здоровье человека зависит от многих факторов. Прежде всего от того, как он сам относится к себе и к ЗОЖ – здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни – это целый комплекс, позволяющий человеку продлить молодость и жизнь. Но если постучалась беда, и организм начал давать сбой? Начинается поход по лечебным заведениям. И, прежде всего, нужно иметь на руках результаты многочисленных анализов. Именно по их показателям врачи определяют заболевание и назначают соответствующее лечение. Это тот самый начальный этап, без которого невозможно лечение, а в конечном результате и выздоровление пациента. Однако нередко случается так, что когда граждане Абхазии приезжают в медицинские лечебные учреждения России со своими документами, заключениями врачей, результатами анализов, сделанными у нас, то там возникает немало вопросов. Более того, зачастую приходится сдавать анализы заново, а это время, и, извините, немалые средства.

Однако сегодня у нас появилась и альтернатива такой ситуации. Теперь есть возможность сдать анализы и получить их результаты на месте, воспользовавшись услугами современных медицинских лабораторий, отвечающих возросшим требованиям подобного рода учреждениям. В Гудауте открылось новое медицинское учреждение – лаборатория «Гемотест» – одна из составляющих Всероссийской сети медлабораторий. Такая же лаборатория успешно действует уже несколько лет и в Сухуме.

Исполнительный директор медицинского лабораторного отделения «Гемотест» в Гудауте Алина Агрба рассказала:

– У нас есть возможность проведения лабораторных анализов более 1500 наименований. Такую возможность нам предоставляют наши партнеры из российского «Гемотеста». Мы на месте занимаемся забором биоматериала, который отправляем на исследование в Москву. Весь цикл занимает сутки: забор в Гудауте биоматериала, отправка в тот же день в Москву. Исследования проводятся на современном, высокотехнологичном оборудовании. Наши условия работы соответствуют высоким требованиям, предъявляемым ко всем лабораториям «Гемотеста», которые функционируют по всей территории России. Прежде чем мы приступили к своей работе, нами были выполнены все необходимые в ходе строительства и оборудования предписания. Также наши сотрудники прошли курс обучения, и лишь получив соответствующий сертификат, смогли начать работать в этой сети лабораторий. В нашей медицинской лаборатории можно быстро сдать анализы: клинические, биохимические, генетические, на гормоны, на онкомаркеры, делаем пробы и на аллергены. Мы уверены, что число предоставляемых нами услуг будет только увеличиваться. После тщательного отбора на конкурсной основе, после экзаменов и собеседований сложился коллектив, готовый принять пациентов, выслушать их и предоставить весь спектр услуг. Это Астанда Кацба, медицинская сестра лаборатории, Асида Джения, администратор, врач-биохимик.

Используя все современные наработки, которые существуют в медицине, лаборатории «Гемотеста», в том числе и те, которые открылись в Абхазии, направляют свои усилия на высококачественную и высокопрофессиональную работу. От этого зависят здоровье человека и сама жизнь.

Результаты лабораторных исследований будут успешно реализованы в едином тандеме с врачами-практиками. Такое медучреждение для жителей Гудаутского района, безусловно, большой подарок, они теперь без проблем могут сдать любые анализы и получить ответы, не выезжая в другие города.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 54Выпуск: 3794Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району