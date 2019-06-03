60 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО МИНИСТРА ОБОРОНЫ РА, КАВАЛЕРА ОРДЕНА ЛЕОНА, ГЕРОЯ АБХАЗИИ ВЛАДИМИРА АРШБА

Приветственное слово Президента РА на торжественном собрании

Уважаемые соотечественники, уважаемые ветераны!

В самые трудные времена Владимир Георгиевич Аршба проявил себя как выдающийся военачальник, стратег, которому удавалось объединять усилия защитников нашей страны и профессионально обучать их военному делу.

В конце 1980-х годов наш великий лидер Владислав Ардзинба стал предпринимать усилия для организации полка внутренних войск, оставшегося затем в истории как славная Абхазская гвардия, без которой было бы очень сложно противостоять грузинской национал-шовинистической политике в отношении Абхазии.

Большую роль в деле объединения военных формирований для защиты национальных интересов и безопасности Абхазии сыграли вставшие рядом с Владиславом Ардзинба в конце 1980-х годов военачальники Владимир Аршба, Сергей Дбар, Гиви Агрба, Мушни Хварцкия, Мираб Кишмария, возглавляющий сегодня оборонное ведомство, и другие выдающиеся бойцы, командующие частями.

Владимир Аршба прошел через горнило войны в Афганистане. Он возглавлял взвод оптической разведки в артиллерийском полку, а затем звуковой и радиолокационной разведки. Принимал участие в военных операциях в составе 108-й мотострелковой дивизии 40-й армии. Получил тяжелые ранения. За проявленные мужество и отвагу был удостоен ряда военных наград.

С начала войны в Абхазии Владимир Аршба, будучи командующим Агудзерским батальоном, без промедления взялся за укрепление оборонных позиций Сухума. В августе 1992 года его направили в Ткуарчал для организации Восточного фронта. В скором времени, по решению Главнокомандующего Владислава Ардзинба, Владимир Аршба с учетом его профессионального опыта был назначен командующим Вооруженными силами, а впоследствии – министром обороны. Совместно с выдающимся военачальником Султаном Сосналиевым он работал над вопросами создания Министерства обороны. Владимир Аршба один из тех, кто разрабатывал и руководил Гагрской наступательной операцией, операциями по освобождению Сухума. Следует отметить его большие заслуги в проведении в послевоенное время антитеррористических операций на территории Кодорского ущелья и Галского района.

Способности стратега и организатора Владимира Георгиевича ярко проявились в качестве начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия, первого заместителя министра обороны в послевоенное время. За выдающиеся достижения он удостоен ордена Леона и высшего звания «Герой Абхазии».

Наш долг – беречь память о славных воинах, командирах, подобных Владимиру Аршба, воспитывать на их примерах молодое поколение. Владимир Аршба был и останется выдающимся военачальником.

Мы склоняем головы в память о славном генерале, о Герое Абхазии!

Номер: 54Выпуск: 3794Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА