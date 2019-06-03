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60 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО МИНИСТРА ОБОРОНЫ РА, КАВАЛЕРА ОРДЕНА ЛЕОНА, ГЕРОЯ АБХАЗИИ ВЛАДИМИРА АРШБА 03.06.2019

60 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО МИНИСТРА ОБОРОНЫ РА, КАВАЛЕРА ОРДЕНА ЛЕОНА, ГЕРОЯ АБХАЗИИ ВЛАДИМИРА АРШБА

Приветственное слово Президента РА на торжественном собрании

Уважаемые соотечественники, уважаемые ветераны!

В самые трудные времена Владимир Георгиевич Аршба проявил себя как выдающийся военачальник, стратег, которому удавалось объединять усилия защитников нашей страны и профессионально обучать их военному делу.

В конце 1980-х годов наш великий лидер Владислав Ардзинба стал предпринимать усилия для организации полка внутренних войск, оставшегося затем в истории как славная Абхазская гвардия, без которой было бы очень сложно противостоять грузинской национал-шовинистической политике в отношении Абхазии.

Большую роль в деле объединения военных формирований для защиты национальных интересов и безопасности Абхазии сыграли вставшие рядом с Владиславом Ардзинба в конце 1980-х годов военачальники Владимир Аршба, Сергей Дбар, Гиви Агрба, Мушни Хварцкия, Мираб Кишмария, возглавляющий сегодня оборонное ведомство, и другие выдающиеся бойцы, командующие частями.

Владимир Аршба прошел через горнило войны в Афганистане. Он возглавлял взвод оптической разведки в артиллерийском полку, а затем звуковой и радиолокационной разведки. Принимал участие в военных операциях в составе 108-й мотострелковой дивизии 40-й армии. Получил тяжелые ранения. За проявленные мужество и отвагу был удостоен ряда военных наград.

С начала войны в Абхазии Владимир Аршба, будучи командующим Агудзерским батальоном, без промедления взялся за укрепление оборонных позиций Сухума. В августе 1992 года его направили в Ткуарчал для организации Восточного фронта. В скором времени, по решению Главнокомандующего Владислава Ардзинба, Владимир Аршба с учетом его профессионального опыта был назначен командующим Вооруженными силами, а впоследствии – министром обороны. Совместно с выдающимся военачальником Султаном Сосналиевым он работал над вопросами создания Министерства обороны. Владимир Аршба один из тех, кто разрабатывал и руководил Гагрской наступательной операцией, операциями по освобождению Сухума. Следует отметить его большие заслуги в проведении в послевоенное время антитеррористических операций на территории Кодорского ущелья и Галского района.

Способности стратега и организатора Владимира Георгиевича ярко проявились в качестве начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия, первого заместителя министра обороны в послевоенное время. За выдающиеся достижения он удостоен ордена Леона и высшего звания «Герой Абхазии».

Наш долг – беречь память о славных воинах, командирах, подобных Владимиру Аршба, воспитывать на их примерах молодое поколение. Владимир Аршба был и останется выдающимся военачальником.

Мы склоняем головы в память о славном генерале, о Герое Абхазии!


Номер:  54
Выпуск:  3794
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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