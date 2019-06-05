ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ ОСНОВНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ

Вице-премьер, министр финансов РА Джансух Нанба прокомментировал решение Кабинета Министров РА о повышении заработной платы основных категорий работников госучреждений, которое было принято по поручению Президента Абхазии и в рамках реализации Соглашения между РА и РФ «О порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан».

Так, решением Кабмина РА расходы на повышение заработной платы работникам социального блока были распределены по следующим направлениям:

– здравоохранение – 15 143,0 тыс. рублей;

– культура, искусство, средства массовой информации – 4 580,0 тыс. рублей;

– физическая культура, спорт и молодежная политика – 2 061,0 тыс. рублей;

– социальная политика – 1 016,0 тыс. рублей;

– дотация местным бюджетам – 87 500,0 тыс. рублей.

При этом Нанба пояснил: «В рамках Соглашения мы планируем направить дополнительно за счет средств Российской Федерации чуть более 110 миллионов рублей на повышение заработной платы отдельным категориям сотрудников бюджетных организаций. Парламенту предлагается принять корректировки к Закону «О Республиканском бюджете» на 2019 год. Как только данные изменения в Закон будут приняты, у нас появится возможность для осуществления выплат. Как известно, перерасчет будет производиться за период с 1 января 2019 года».

Нанба назвал конкретные цифры: «Педагогические работники образовательных учреждений общего образования, целевые показатели на 2019 год – среднемесячная заработная плата должна достичь 12 тысяч 827 рублей. Понятно, что даже в ныне действующей структуре кто-то получает 10 тысяч, а кто-то 14 тысяч рублей. И наша задача, если зарплата не достигает среднемесячного показателя, увеличить ее в целом. Нельзя сказать, сколько конкретно получит человек, перерасчет и конкретные показатели производятся и определяются внутри организации. Мы же говорим об общих целевых значениях. Все категории прописаны в Соглашении. Их 11 – это педагогические работники образовательных учреждений общего образования, педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, педагогические работники учреждений дополнительного образования детей, далее идут преподаватели-мастера производственного обучения, преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования, научные сотрудники, врачи, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал, работники учреждений культуры и работники, занимающие должность «служащий социальный работник». Мы пишем по каждой категории до какого процента будет увеличение. По первой категории увеличение уровня заработной платы до 10%, по второй – до 33%, по 7 категории – это врачи, до 50%, по 10 категории – работники культуры – до 100%».

Номер: 55Выпуск: 3795Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс