НАЦБАНК ОТЧИТАЛСЯ О РАБОТЕ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД

На сессии Народного Собрания – Парламента Абхазии депутаты утвердили отчет Национального Банка Абхазии за 2018 год. Представляя отчет, председатель Нацбанка Беслан Барателия привел основные показатели деятельности за прошлый год: «Прибыль Банка Абхазии в 2018 году составила 70,6 млн руб. и по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 4,3 млн руб. (6,5%). В 2018 году Банком Абхазии в соответствии с договором по субординированному кредиту было погашено 58,3 млн рублей. Общая сумма погашений по субординированному кредиту на 1 января 2019 года составила 491,7 млн руб. Остаток по данному кредиту на 1 января 2019 года – 208,3 млн руб. В 2018 году Банком Абхазии было направлено в бюджет республики 15,0 млн руб. (в 2017 году – 14,1 млн руб.)».

Председатель Нацбанка отдельно сообщил о состоянии дел в Сбербанке Абазии: «Предпринятые Банком Абхазии меры позволили повысить степень доверия населения к Сбербанку Абхазии, в результате чего за 2018 год последним было привлечено рекордное количество вкладов населения – 1 642 вклада. Сумма вкладов населения в Сбербанке Абхазии за год увеличилась на 22% и на 1 января 2019 года составила 853,7 млн руб. За 2018 год Сбербанком Абхазии выдано 7 855 кредитов на общую сумму 754,0 млн рублей, что в 6 раз превышает аналогичный показатель 2017 года. В результате, на 1 января 2019 года кредитный портфель Сбербанка составил 1,2 млрд рублей. Предпринятые Банком Абхазии меры по оздоровлению Сбербанка Абхазии позволили ему впервые за много лет завершить финансовый год с положительным финансовым результатом – прибылью в размере 1,7 млн рублей».

Кроме того, Барателия проинформировал о работе Национальной платёжной системы РА «АПРА»: «На 1 января 2019 года количество активных карт «АПРА» составило 82 931 ед., из которых 55 643 – пенсионных, 25 411 – зарплатных и 1 877 – прочих. Значительно вырос общий объем операций в системе «АПРА», который в 2018 году составил 12,7 млрд рублей, что на 26,4% больше соответствующего показателя за 2017 год».

Номер: 55Выпуск: 3795Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс