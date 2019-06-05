СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ОЧИЩЕНИЯ, ДРУЖБЫ И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-байрам:

«Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с наступлением светлого праздника Ураза-байрам. Являясь завершением священного для каждого мусульманина месяца Рамадан, этот день несет в себе радость укрепления веры. Мусульмане всего мира отмечают его свершением добрых дел и проявлением сострадания к тем, кто нуждается в поддержке.

Наша страна испокон веков славится традициями взаимоуважения всех исповедуемых на ее территории религий. Пусть этот светлый праздник служит духовному очищению людей, укреплению дружбы и взаимопонимания.

В этот светлый праздник желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия».

Номер: 55Выпуск: 3795Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА