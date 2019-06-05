Главная
05.06.2019
Номер: 55
Выпуск: 3795
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ОЧИЩЕНИЯ, ДРУЖБЫ И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-байрам:
«Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с наступлением светлого праздника Ураза-байрам. Являясь завершением священного для каждого мусульманина месяца Рамадан, этот день несет в себе радость укрепления веры. Мусульмане всего мира отмечают его свершением добрых дел и проявлением сострадания к тем, кто нуждается в поддержке.
Наша страна испокон веков славится традициями взаимоуважения всех исповедуемых на ее территории религий. Пусть этот светлый праздник служит духовному очищению людей, укреплению дружбы и взаимопонимания.
В этот светлый праздник желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия».
Номер: 55
Выпуск: 3795
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА