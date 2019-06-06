ОДНАЖДЫ УТРОМ

Уголок читателя

По утрам с балкона своего четырехэтажного дома Сырма любила наблюдать, как восходит солнце. Сквозь чистую листву деревьев она видела, как по шоссе движется поток транспорта, как по своим делам спешат люди. Слышался грохот больших машин. Вдали, на вершинах гор, маняще белел снег.

Через дорогу был парк, усаженный вечнозелеными пальмами и стройными кипарисами. Первые лучи солнца освещали каждое деревце, каждый кустик. Сама она каждый день ходила на работу через этот же парк и любила проходить мимо цветущих азалий и роз. Как-то в одно утро из парка вышел стройный парень, окинул взглядом балкон Сырмы и важно зашагал по тротуару.

Так было и в последующие дни, почти каждое утро. Парень пришелся Сырме по душе. Она решила пораньше выйти из дома, чтобы встретиться с ним. Так и сделала. За долю секунды привела себя в порядок. Посмотрела в зеркало, сама себе улыбнулась, сбежала по лестнице и направилась к парку.

Получилось так, что они столкнулись у маленькой калитки. Он, улыбнувшись, пропустил Сырму. Позже, в течение дня она частенько закрывала глаза, стараясь припомнить его улыбку. С того утра она начала пораньше выходить из дома. После нескольких встреч молодые люди начали здороваться. По абхазскому обычаю, в старину незнакомые здоровались. В этих молодых людях заговорил старый обычай, который их после нескольких «случайных» встреч и познакомил.

Первым заговорил он:

– Девушка, мне приятно вас видеть, хотелось бы знать, как вас зовут.

Смущенно улыбнувшись, она сказала:

– Меня зовут Сырмой. А вас как?

– А меня Левой, – сказал он, протягивая ей небольшую книжку.

– Это мои ранние стихи.

Сырма с благодарностью взяла в руки сборник стихов молодого поэта.

Сам он был худощавым, стройным парнем, с выразительными глазами.

Сырма, придя домой, прочла стихи, они пришлись по душе.

Со временем они стали встречаться.

Рассказывали друг другу о том, как день прошел, что было интересного... Иногда он предлагал послушать недавно написанное им стихотворение. Сырму стихи приводили в восторг. Порой ей казалось, они посвящены ей. Ей хотелось быть нарядной, привлекательной, красивой. Хотелось, чтоб он смотрел ей в глаза и читал стихи о любви.

Они часто гуляли по берегу, наблюдали, как над морем носятся белокрылые чайки, как плавают медузы и маленькие рыбки, как дети бросают камни и плещутся в море.

До родителей Сырмы дошли слухи, что она встречается с молодым человеком. Он тоже поделился этим со своими родственниками. Как часто бывает у малочисленных народов, оказалось, что у Левы и Сырмы были общие родственники.

В один из летних дней их общая родственница приехала к родителям Сырмы с подругами, и, как бы между прочим, наговорила о Леве много нелицеприятного. Рассказала, что он из беднейшей семьи, что он страшный жмот, дом, в котором он вырос, стоит на курьих ножках, да и уважения большого его семья не имеет. Свой поклёп закруглила так:

– Не вздумайте дочь отдавать этому бедолаге...

Родители Сырмы внимательно слушали её...

И Сырма ночью, в своей постели, начала припоминать: на самом деле, за время их встреч он ни разу никуда её не пригласил. Часами они сидели в парке или гуляли по набережной. Ни разу букетика цветов не подарил ей...

Чувства, которые в ней зарождались, не успев вырасти, постепенно угасали. Они по-прежнему встречались, но тепла в этих встречах становилось все меньше и меньше.

Постепенно встречи стали реже. Ей стало казаться, что он какой-то неуклюжий. Стала смотреть на него другими глазами.

А он и на самом деле стал другим. Наверное, и у него в гостях побывала та самая родственница.

Прошло немало времени. Он создал семью. Спутницей по жизни стала ничем не примечательная девушка. Сырма так и не создала семью.

Они встретились в начале своего жизненного пути, но так и не смогли пойти по ней рука об руку...

При случайных встречах он ей с грустью, говорит:

– Хочется посидеть в том парке, поговорить с тобой, полюбоваться твоей красотой.

А в ответ – только биение её сердца.

Нелли КИУТ, журналист

Номер: 56Выпуск: 3796Рубрика: обществоАвтор: Нелли КИУТ, журналист