К СВЕДЕНИЮ ОВОЩЕВОДОВ!

Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений предупреждает овощеводов, что на посадках картофеля появился карантинный вредитель пасленовых культур – колорадский жук.

В связи с появлением вредителя Госинспекция дает предписания по борьбе с колорадским жуком: при его обнаружении на картофеле, баклажанах, томатах следует провести первое опрыскивание одним из следующих препаратов: «Карбофос», «Фастак», «Децис», «Банкол», «Каратэ», «Фитоверм».

За справками обращаться по адресу: г.Сухум, ул.Гулия, 28.

Государственная инспекция РА по карантину растений

Номер: 56Выпуск: 3796Рубрика: обществоАвтор: Государственная инспекция РА по карантину растений