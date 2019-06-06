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06.06.2019
Номер: 56
Выпуск: 3796
Рубрика: общество
Автор: Государственная инспекция РА по карантину растений
К СВЕДЕНИЮ ОВОЩЕВОДОВ!
Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений предупреждает овощеводов, что на посадках картофеля появился карантинный вредитель пасленовых культур – колорадский жук.
В связи с появлением вредителя Госинспекция дает предписания по борьбе с колорадским жуком: при его обнаружении на картофеле, баклажанах, томатах следует провести первое опрыскивание одним из следующих препаратов: «Карбофос», «Фастак», «Децис», «Банкол», «Каратэ», «Фитоверм».
За справками обращаться по адресу: г.Сухум, ул.Гулия, 28.
Государственная инспекция РА по карантину растений
Номер: 56
Выпуск: 3796
Рубрика: общество
Автор: Государственная инспекция РА по карантину растений