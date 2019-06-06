ПЛЮЩ. НЕСЧАСТЬЕ ФЛОРЫ АБХАЗИИ?

Нам пишут

Сказочно богата растительным миром наша Абхазия. Много здесь местных и завезенных, но хорошо акклиматизировавшихся различных видов деревьев и кустарников. Когда хотим рассказать о них, начинаем перечислять: чай, цитрусовые, лавр, эвкалипт, пальмы, кипарисы, магнолии, инжир, хурма, герань, виноград… Назвать мы забываем при этом одно из самых древних растений – плющ. А он встречается и в мировой мифологии (бог Дионис впервые надел на себя венок из плюща, его называли «плющекудрым», «плющевым богом»), и в древних абхазских сказаниях. Использовался плющ абхазами в быту, в сельском хозяйстве, и сегодня мы все хорошо знаем это растение…

В городе Сухуме я проживаю с 1952 года, и за это время, в советские времена, он превратился в город-парк. К великому сожалению, после 1993 года так гордиться сказочной природой нашей столицы не приходится. Роскошные растения охвачены вечнозеленым плющом. Плющ (по-абхазски ашэч, адгича) – вечнозеленый, с медоносными цветами, длиной 15 – 30 метров, является паразитом, впивающимся в ствол других деревьев и губящим их. Кстати, помню, как после цветения у плюща созревали шаровидные черные ягоды-бусинки, из которых мы в детстве вязали бусы и носили их.

Как плющ губит городскую растительность, я увидела в районе пляжа в сосновой роще. Хвойные растения были обильно и красиво обвиты плющом, хотелось любоваться таким зрелищем. Но заметила, что по бокам и сверху таких обвитых деревьев торчали сухие ветки. И тут я поняла, что деревья эти уже погибли, их «задушил» плющ.

Я стала после этого присматриваться к нашим деревьям. Увы! Загубленные деревья мне встречались чуть ли не в каждом парке (парк «Сказка» и парк Боевой Славы в Сухуме) или на обочинах дорог (даже в Новом Афоне, по дороге в сторону Гудауты). Кстати, в парке «Сказка» уже вырублено более 10 хвойных деревьев из-за плохого ухода за ними, и сегодня каждый из нас может увидеть обвитые плющом и погибающие здесь деревья. Я пыталась встретиться с дирекцией парка, который, оказывается, кем-то взят в аренду, но не получилось.

Парк парком, но удивилась, когда в Ботаническом саду, прямо за памятником Нестору Лакоба, увидела огромное дерево с высохшими ветвями, ствол которого был обвит многолетним плющом. Обратилась в дирекцию и там. Научные сотрудники озаботились, нашли в какой-то книге описание растения и не скрывали своего удивления, что научно оно недостаточно исследовано. Меня все это, конечно, мало удовлетворило.

Да, плющ – характерное для Абхазии древнее растение, красивое, медоносное, используется в обрядах (вешают его в рождество на двери, но, кстати, говорят, что и несчастье приносит, если его не убрать вовремя), оно также целебное – им издревле излечивается немало болезней. Но при всем при этом плющ не должен губить наш растительный мир. От него надо очищать и деревья, и кустарники (я это сама делаю часто, но моих сил недостаточно). И надо очищать постоянно, не ленясь и не отмахиваясь. Только так мы добьемся красоты и гармонии на своей земле.

Нелли МИКАА

Номер: 56Выпуск: 3796Рубрика: обществоАвтор: Нелли МИКАА