СПОРТ

В г. Сочи прошел открытый чемпионат и первенство города по тайскому боксу.

В турнире приняли участие более 250 спортсменов из Краснодара, Ростова-на-Дону, Анапы, Новороссийска, Крыма, Северной Осетии, Сочи и Абхазии. По итогам соревнования спортсмены из Абхазии заняли три первых и три вторых места.

Первые места заняли – Амичба Леон (Сухум), Гаранян Артем (Гагра), Бейя Кристина (Гагра), вторые – Амичба Давид (Сухум), Ажиба Алмас (Гагра) и Лакашия Астамур (Сухум).

Тренируют спортсменов президент Федерации тайского бокса Абхазии, главный тренер сборной Гергедава Теймураз и президент Федерации сават Абхазии Дащян Андрей.

Данный турнир был отборочным на чемпионат и первенство Краснодарского края, который будет отборочным на кубок Кавказа и кубок России.

Номер: 56Выпуск: 3796Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту