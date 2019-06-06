ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

По инициативе Государственного инвестиционного агентства Республики Абхазия сформирована рабочая группа по сопровождению инвестиционных проектов на территории страны. Соответствующий приказ 29 мая подписал министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба.

Данное решение продиктовано стремлением сделать работу инвесторов в Абхазии удобнее и безопаснее, объясняет директор Госинвестагентства Саид Гулария. По его словам, помимо консультационной помощи агентства и содействия в разрешении отдельных вопросов, крупные инвесторы получат возможность сопровождения их проектов целой командой сотрудников уполномоченных центральных органов государственного управления до момента полной реализации.

«При реализации инвестпроектов часто возникают вопросы, которые выходят за рамки компетенции Министерства экономики и Госинвестагентства. Поэтому для комплексного подхода к решению данных вопросов сформирована межведомственная рабочая группа», – отметил он.

В соответствии с приказом министра экономики, в состав рабочей группы входят представители Министерства экономики, Министерства по налогам и сборам, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Государственного таможенного комитета и Государственного инвестиционного агентства.

«Данный подход подразумевает, что каждый из членов такой проектной команды будет напрямую работать с конкретным инвестором и осуществлять всяческую поддержку в соответствии с компетенцией органа госуправления, который он представляет», – уточнил Саид Гулария.

Государственное инвестиционное агентство является координатором деятельности межведомственной рабочей группы, которая будет заниматься всеми вопросами таможенного оформления, оформления прав на земельные участки и объекты недвижимости, налогообложения и другими юридическими вопросами.

Решение о сопровождении инвестиционного проекта принимается в случае его соответствия следующим условиям:

– объем инвестиций не менее 50 млн. рублей;

– реализация инвестиционного проекта соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития Республики Абхазия.

Номер: 56Выпуск: 3796Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс