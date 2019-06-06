СОЛЬ – ВРАГ ГИПЕРТОНИКОВ

В недавнем исследовании проводилось изучение группы пациентов в возрасте от 60 до 80 лет с хорошо контролируемым артериальным давлением, что достигалось многолетним приемом антигипертензивных препаратов. Результаты показали, что сокращение приема соли до 1800 мг в день или менее и небольшое снижение массы тела (порядка 4 – 5 кг) привело к дальнейшему значительному снижению артериального давления при продолжении медикаментозного лечения. К концу исследования у более чем 30% пациентов артериальное давление снизилось, благодаря сокращению приема соли и снижения массы тела, до значения, при котором отпала необходимость в медикаментозной терапии.

Уменьшение количества потребляемой соли в совокупности со снижением массы тела было более эффективно для снижения артериального давления, чем любой из этих методов по отдельности, вне зависимости от приема антигипертензивных препаратов.

Номер: 56Выпуск: 3796Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы