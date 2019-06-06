ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД ПОЛЕЗЕН ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

Употребление такого лакомства, как горький шоколад приносит особую пользу пожилым людям, заявили итальянские ученые.

Он способствует улучшению работы сердца и сосудов, кровообращения и в целом повышает иммунные возможности организма. Исследование проводилось при участии 20 человек в возрасте от 60 до 78 лет. Выяснилось, что у тех, кто ежедневно съедает небольшое количество горького шоколада, улучшалась работа сердца и укреплялась оболочка, покрывающая стенки сосудов – эндотелиум.

Оказалось, что горький шоколад улучшает кровообращение и укрепляет иммунитет. И давно не секрет, что лакомство содержит определенное количество гормонов эндорфинов, которые вызывают чувство счастья.

Номер: 56Выпуск: 3796Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы