ПАЛОМНИЧЕСТВО НА ЗЕМЛЮ ИЕРУСАЛИМСКУЮ

Путевые заметки

В канун великого праздника православных христиан – Пасхи – Господь сподобил народ Абхазии обрести Благодатный огонь с земли Иерусалимской. Более 40 абхазских паломников в очередной раз отправились в Иерусалим за частицей Благодатного огня.

Немного предыстории. Идея миссии возникла у руководителей Духовно-нравственного фонда имени святого апостола Симона Кананита и святого мученика Евстафия Апсильского Рауфа Харазия и Левана Адлейба. Они побывали на Святой земле и в храме Гроба Господня и у них возникла идея создать в Абхазии фонд, который мог бы в 2016 году, на Пасху, если Богу будет угодно, привезти Благодатный огонь в республику, чтобы поделиться этим радостным событием со всем христианским миром Абхазии. Фонд совершил огромный подвиг, организовав эту поездку. Деньги собирали всем миром, помогли добрые люди в Абхазии и за её пределами. Представители фонда предварительно выехали в Иерусалим, решил многие вопросы по пребыванию наших паломников на Святой земле, организовали чартерный рейс, на котором доставили частичку Благодатного огня, Святую икону и Крест в Абхазию.

Глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион благословил паломников в путь и освятил три иконы с изображениями Симона Кананита и святого мученика Евстафия Апсильского. Две из них подарили Патриарху Иерусалимскому и Русской духовной миссии Московского патриархата в Иерусалиме. А с третьей иконой абхазские паломники прошли крестным ходом по пути следования Иисуса Христа на Голгофу, а затем привезли в Абхазию.

Так и в этом году абхазские паломники во главе с настоятелем Агудзерского храма пророка Ильи отцом Далматом (Гопия) прибыли в Иерусалим в Вербное воскресенье 21 апреля – в день праздника Входа господня в Иерусалим. В тот же вечер паломники посетили храм Гроба Господня. Первым встречает паломника здесь Камень помазания, на который положили тело Спасителя, сняв его с Креста. Здесь омыли слезами раскаяния окровавленное и истерзанное Тело Бога, умастив Его ароматными маслами, покрыли плащаницей. Камень и по сей день пахнет ароматом благовоний. На нём совершился не просто обряд. На этом самом камне человечество раскаялось в содеянном. Сам храм поражает великолепием и вызывает трепетные ощущения даже при приближении к древнейшим строениям. Но особого внимания заслуживает небольшая часовня, возведенная над гробницей Иисуса Христа – Кувуклия. Величайшая святыня православного мира обрамлена мраморными стенами и размещена в самом центре храма Воскрешения. Святыня храма принадлежит шести разным конфессиям. Именно в его стенах ежегодно происходит схождение Благодатного огня и отсюда чистое пламя распространяется по всему миру.

Сразу за центральным входом в храм Гроба Господня видны две лестницы, которые ведут вверх – на Голгофу. Это страшное место представляет собой небольшой холм или скалу, где был распят Иисус Христос. По легенде, именно на Голгофе был похоронен Адам! Тот самый, что попробовал запретное яблочко из райского сада. Наверху находится Голгофа в храме Гроба Господня. Все пространство Голгофы поделено между тремя алтарями. Алтарь Распятия принадлежит греко-православной церкви. Он расположен над скалой – прямо над тем местом, где распяли Христа. Под стеклом возле алтаря видна поверхность этой жуткой скалы. А если опустить руку в отверстие – можно прикоснуться к основанию того места, где стоял крест с распятым на нем Иисусом. Я тоже просунула руку со своим нательным крестиком через это отверстие и дотронулась до Голгофы.

В течение недели, до Великой Субботы абхазские паломники посетили православные храмы в Иерусалиме, Вифлееме, Назарете, побывали в монастырях, где отец Далмат совершал молебен на абхазском и русском языках.

Для каждого верующего важно на себе испытать жизнь Христа, пройти путь, которым он прошел, когда жил на земле.

Понедельник. В этот день абхазские паломники посетили одну из самых главных святынь христиан – храм Рождества Христова в Вифлееме. Воздвигнут он на месте рождения самого Спасителя. Прибыв в город, Богородица и Иосиф не нашли места в гостинице. Поэтому они были вынуждены остановиться в пещере на окраине, там, где пастухи укрывали от непогоды овец. Здесь и появился на свет Иисус Христос. Именно сюда пришли поклониться будущему Спасителю сначала пастухи, а затем волхвы. Место, где родился Иисус, было отмечено 14-лучевой звездой, которую впоследствии назвали Вифлеемской. Сверху нанесли надпись: «Здесь Дева Мария родила Христа». Над ней в наши дни каждый день совершается божественная литургия. Специально для этого здесь собран мраморный престол. Рядом с ним расположен спуск в ясли, в которые Мария положила Спасителя после рождения. Здесь абхазские паломники участвовали в литургии и совершили обряд причастия.

Затем мы посетили Подземелье младенцев – ещё одну очень интересную христианскую святыню в Вифлееме. Рядом с южным входом в базилику находится лестница, ведущая в пещеру, в которой захоронены кости младенцев. По легенде, убить их приказал царь Ирод, прогневавшийся на мудрецов, которые сообщили ему о рождении Христа, но не сказали, где именно это произошло. Когда-то эти дети были захоронены в Вифлееме. Над их могилой поставили гробницу.

Далее мы направились на Поле Пастушков. Недалеко от храма находится церквушка. На том месте, где когда-то пастухи увидели сияющих ангелов, возвестивших о рождении божественного младенца, была построена небольшая церковь. Однако впоследствии она была разрушена. Подземный же храм остался нетронутым и действует по сей день. На поле рядом с ним растут деревья, некоторые из которых сохранились здесь, по преданию, со времен Христа.

Следующим нашим пристанищем был монастырь Феодосия Великого в Палестине. Расположен к востоку от Вифлеема, в Иудейской пустыне, на территории Западного берега реки Иордан. В настоящее время это православный греческий женский монастырь в подчинение Иерусалимской патриархии. Основан был в 476 году Феодосием Великим около пещеры, где, согласно преданию, приходившие на поклонение Христу волхвы останавливались на отдых на обратном пути.

Завершился наш день в православном греческом мужском монастыре Саввы Освящённого в Иудейской пустыне. В монастыре девять церквей, три часовни, три скита, пещера и башня. Надежно защищенный стенами и мужеством своих обитателей, монастырь Саввы Освященного известен всеношной службой, которая ежедневно длится с вечера до утра. Кроме службы, каждый монах имеет свою собственную работу, которую он выполняет со рвением. Мощи Саввы Освящённого покоятся в стеклянной раке под куполом монастырской церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. От них исходит способность исцеления больных. Монастырь Саввы Освященного крепко связан с русской православной церковью. Руками русских зодчих и на средства русской церкви был возведен купол церкви в ходе ее восстановления, главные колокола и некоторые малые на колокольне монастыря изготовлены на заводах России.

Со времен основания в монастыре произрастает чудодейственная пальма, листья которой имеют свойства способствовать православным верующим в продолжение рода. Если женщина, желающая родить ребенка, ведет благочестивый образ жизни, получает благословение святого Саввы вместе с пальмовым листком, при этом выполняет все указания, обретенные вместе с благословением, то она скоро ожидает пополнение семьи. Абхазские паломники привезли пальмовые листочки в Абхазию. Строгий Устав Лавры Саввы Освященного не дозволяет женщинам входить в ворота монастыря. Вот и нас, женщин-паломников, постигла участь терпеливо находиться вовне, но наградой нам послужила иконка святого, бутылочка елея от лампад, горящих у нетленных мощей самого Саввы, чудодейственный пальмовый листок из рук монаха-притворника вместе с благословением от преподобного Саввы.

Вторник. Этот день начался с посещения монастыря Преподобного Георгия Хозевита. Это один из старейших монастырей в мире, расположенный в Иудейской пустыне на территории Палестины. Монастырь расположен на отвесных скалах с пещерами отшельников и тремя церквями Святой Девы Марии, стены которой расписаны русским монахом отцом Дионисием, св. Иоанна и Георгия Хозевита, где хранятся их мощи. Недалеко от монастыря в одной из пещер жил св. Иоаким, отец Богородицы, который молился там 40 дней, чтобы Бог дал ему ребёнка. С балкона, нависшего над пропастью, открывается великолепная панорама ущелья. Монастырские постройки с древними храмами, часовнями и садами VI века висят, как ласточкины гнёзда, на почти отвесных скалах. В них по-прежнему проживают несколько греческих монахов. Сам монастырь ютится на узком уступе, наподобие полки, выступающей в совершенно отвесной скале ущелья Вади Кельт. Здесь всюду царят православный дух и покой, располагающие к медитации и открывающие сердца для приятия Божественных глаголов. Здесь и совершил молебен отец Далмат.

Затем абхазские паломники посетили монастырь Преподобного Герасима Иорданского. Обитель расположена на юго-востоке от города Иерихона недалеко от подлинного места Крещения Господня на реке Иордан. Тенистый двор уникальной монастырской постройки, особая архитектура древних стен монастыря, прекрасные монастырские угодья в виде тропического монастырского сада, утопающих в тени олеандров, финиковых пальм и других деревьев делают это место подлинной жемчужиной и духовным оазисом посреди безводной пустыни Иорданской долины. В восточной низине монастыря на песчаных обрывистых холмах сохранились пещеры, в которых, по преданию, жили преподобная Мария Египетская и святая Фотиния.

О самом преподобном Герасиме Иорданском известно, что он являлся учеником и сподвижником преподобного Евфимия Великого. Во время прогулки по холмистому берегу Иордана он повстречался со львом. Лев издал страшный рев от боли в лапе. В лапу ему вонзилось острие тростника, отчего она распухла и загноилась. Увидев старца, лев подошел к нему и показал раненую лапу, и, как бы плача, просил его о помощи. Старец, увидав льва в такой беде, сел, взял его за лапу и, вскрыв рану, извлек занозу и выдавил гной, потом промыв рану, обвязал полотном. Лев, получив помощь, уже не отставал от старца, но, как признательный ученик, всюду следовал за ним, так, что старец крайне удивлялся такой признательности льва.

(Продолжение в следующем номере)

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Сухум – Иерусалим – Сухум

Номер: 56Выпуск: 3796Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ