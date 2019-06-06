АНЖЕЛА БАРЦИЦ: «МОЙ ДЕД БЫЛ ВЕТЕРАНОМ ВОВ»

Ветеранов Великой Отечественной – помним!

– Дед остался в моей памяти высоким, статным, стройным, хотя ему было уже где-то под 80. Национальная абхазская одежда, которую он носил, всегда была аккуратной, выглаженной, пояс его обрамлял кожаный ремень с серебряными вставками. Мы ездили в дедовский дом каждые выходные. Это село Блабырхуа (Шлара). А жили мы в поселке Бзыпте в микрорайоне Аспа (тогда еще Ипнари). В те годы, наверное, у нашего деда была самая счастливая пора, так как двор его был переполнен внуками и правнуками. Он, сидя на веранде, с улыбкой наблюдал, как мы резвились, играли. А потом, подзывал нас к себе и угощал сладостями, которые припрятывал для нас, и фруктами. Нас было много, но он каждому сам очищал фрукты от кожуры и каждому сам же и нарезал их. Я любила расспрашивать деда о его жизни. Он рассказывал мне о разном, но чаще всего о Великой Отечественной войне, о том, как он защищал Родину от врага. Я даже тогда написала школьное сочинение на тему: «Мой дед – ветеран ВОВ», – делится воспоминаниями о своем деде Еснате Барциц Анжела Барциц.

Она с великим сожалением сказала, что сегодня не сохранился ни один его документ времен войны, ни одна его боевая награда, неизвестно при каких обстоятельствах он их получил. На официальном сайте «Подвиг народа» есть лишь короткая информация о том, что Еснат Тапачевич Барциц, 1905 года рождения, из села Блабырхуа награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, наградной документ №78. А на его черно-белой фотографии еле-еле смогли разглядеть медали «Ветеран ВОВ», «Ветеран Труда» и много других.

Своими воспоминаниями об участии отца в войне поделился и сын Есната – Ражден Барциц, которому минул 86 год. Когда его отца призвали в ряды Советской армии летом 1941 года Раждену было всего 7 лет. Война искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и радостное детство. Тяготы войны испытало на себе и потомство Есната Тапачевича – три сына и дочь. После того, как отец ушел на фронт их поднимала одна мать Елена Халваш, работая в колхозе. Помогали ей старшие сыновья Аркадий и Ражден. Вместо книг и тетрадей они в руки взяли лопаты, мотыги, чтобы обрабатывать землю в колхозе, выращивали, собирали и низали табак, работали даже в ночное время. Попранное войной детство рано сделало их взрослыми. Пока дети ждали своего отца, Еснат Барциц в составе пехотных войск Украинского фронта шел боевыми дорогами. Бок о бок с ним воевали и многие его земляки – выходцы из Абхазии. Еснат освобождал Украину, Крым, Ростов-на-Дону от фашистских захватчиков, принимал участие в битвах за Севастополь и Сталинград.

Анжела Барциц помнит рассказы деда о том, как было тяжело на фронте. Как-то даже зимой было такое: солдаты в оцеплении мерзли, голодали, а бои не прекращались, приходилось даже ползком добираться до убитых лошадей, чтобы отрезать кусок мяса и не умереть с голоду. В одном из сражений под Сталинградом Еснат Барциц получил серьезное ранение в область лица – пуля раздробила челюсть, он находился на волосок от смерти. До тех пор, пока не прибыла медпомощь, однополчане, привязав раненого к носилкам, поставили его вниз головой, чтобы в голову не прекращала поступать кровь. В течение месяца Еснату залечивали раны в прифронтовом госпитале. Потом он был направлен в Тбилиси, где ему поставили вместо поврежденной части челюсти протез. Для боев на передовой он уже был не годен, по крайне мере, такие документы ему выдали. Однако Еснату удалось через своего знакомого сделать так, чтобы вернуться на войну – был конец 1943 года. Он продолжил свой боевой путь уже в санитарном поезде, на котором перевозили раненых солдат. Он там смог вернуть к жизни одного раненого – своего однофамильца Таирбея Барциц. Еснат Тапачевич лично отправил его в военный госпиталь в Тбилиси, где его и вылечили. Таирбей уже в мирное время часто навещал своего спасителя и благодарил его.

Еще в ходе войны, командование за хорошую службу наградило Есната Барциц отпуском и отправило домой на 10 дней. Однако фронтовик дома не засиделся. Через несколько дней он опять вернулся на фронт. Незадолго до Победы санитарный поезд, в котором служил Еснат Тапачевич, попал под обстрел. Еснат получил множество осколочных ранений и контузию. Был снова направлен в госпиталь в Тбилиси, а оттуда – в Гулрыпшский госпиталь. Там он и встретил великую Победу.

Несмотря на то что последние месяцы победного 1945 года Еснат Барциц находился в Абхазии, семья, пока он не вернулся из госпиталя в Гулрыпше домой, ничего о нем не знала – не хотел никого тревожить.

Уже в послевоенное время инвалид ВОВ Еснат Тапачевич трудился на благо своей страны. На протяжении долгого времени был председателем ревизионной комиссии в селе Блабырхуа. А до начала войны он работал бригадиром колхоза.

Еснат Тапачевич Барциц прожил непростую жизнь. Еще ребенком он испытал большое горе – в 9 лет в одночасье лишился своих родителей – их унесла тяжелая болезнь – грипп «испанка», свирепствующая тогда по миру. Воспитывали Есната его дядя с женой (брат отца). Однако спустя 8 лет и их не пощадила болезнь. 17-летний Еснат занялся воспитанием осиротевших детей своего дяди – одного сына и трех дочерей. Как сделал бы настоящий отец, Еснат сыграл свадьбу брату, выдал замуж сестер.

Ушел из жизни Еснат Тапачевич Барциц в 1984-м в возрасте 81 год. Ветеран и инвалид большой и тяжелой войны был окружен своими детьми и горячо любимыми внуками и правнуками. И они сегодня о нем знают и его помнят.

Правнук Есната Тапачевича Барциц – Аляс Барциц – студент финансово-экономического факультета Финансового университета при Правительстве РФ в день 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне гордо пронес фотографию своего прадеда в шествии Бессмертного полка в Москве.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району

Номер: 56Выпуск: 3796Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району