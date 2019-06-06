НОВЫЕ КОНТАКТЫ ДРУЗЕЙ

Лето-2019

В Сочи, Новороссийске и Ялте прошли рабочие встречи, направленные на решение вопросов по возобновлению морского сообщения между Абхазией и Россией.

На совещании в порту города Ялты директор ООО «Черноморские круизы» Виктор Глуховщенко отметил, что после встречи Президента Абхазии Рауля Хаджимба и Президента России Владимира Путина были даны поручения сформировать возможность удлинения маршрута и захода лайнера «Князь Владимир» в порт города Сухум.

«После начала навигации «Князя Владимира» стали поступать запросы от туристов, чтобы лайнер заходил и в Абхазию. Отсюда и берет свое начало эта инициатива», – сообщил он.

«С абхазской стороны уже проведены определенные мероприятия по обеспечению безопасности мореплавания в морском порту города Сухума», – отметил Глуховщенко.

В ходе рабочей встречи в Ялте председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк передал приветственные слова от имени руководства республики и подчеркнул, что Крым заинтересован в развитии круизного сообщения с Абхазией.

Советник министра транспорта Республики Крым Алексей Волков со своей стороны отметил, что в самых сложных санкционных и прочих политических условиях в Абхазии удается содержать порты, закупать новое оборудование, развиваться и соответствовать требованиям времени.

Лайнер «Князь Владимир» – единственный круизный лайнер на Черном море, который в настоящее время проходит по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи.

Номер: 56Выпуск: 3796Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс