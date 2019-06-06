КАК ПОВЛИЯЮТ ВНЕСЕННЫЕ ПОПРАВКИ

На прошедшей в АРСМИРА пресс-конференции члены инициативной группы по продвижению законопроекта «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами» Алхас Джинджолия, Нугзар Аргун и Рисмаг Аджинджал выразили несогласие с внесенной в проект закона поправкой о сужении круга декларантов.

«К сожалению, нас не в полной мере услышали депутаты, и ими был сужен круг семьи декларанта», – сказал Алхас Джинджолия и пояснил, что в принятом в первом чтении проекте закона было указано, что декларацию заполняют: декларант, его(ее) супруг, супруга, родители, совершеннолетние дети, братья и сестры. «Ко второму чтению этот круг был сужен, остались лишь супруг, супруга и несовершеннолетние дети. На наш взгляд, если закон, вступит в силу в таком виде, то не будет работать в полной мере».

Джинджолия озвучил предложение к парламентариям: «Внести такую поправку в проект закона, чтобы вся представленная декларация была официально опубликована на сайте Министерства по налогам и сборам».

Нугзар Аргун отметил, что законопроект, принятый во втором чтении, будет своего рода фальстартом:«Закон будет существовать, а его эффективность станет нулевой». Он также напомнил, что не эффективен антикоррупционный закон, вступивший в силу в 2016 году: «Не было отставок, не были возбуждены уголовные дела. Судьбу этого закона разделит и закон о декларации, если его примут в таком виде. Нам нужно понять, что народ хочет, чтобы общество начало жить по другим правилам».

А вот у Астамура Какалия свое видение: «Даже такой ослабленный закон будет работать, если его принять... Аргументы против окончательного принятия, на наш взгляд, не обоснованы. Никаких дополнительных финансов для применения закона нет», – считает Какалия.

Кроме того, Какалия отметил готовность идти на компромисс. «В дальнейшем в любой закон можно вносить поправки. Мы попросим депутатов расширить круг близких родственников декларанта.

Алхас Джинджолия добавил, что при регистрации закона правовой отдел Парламента проверяет его экономическое обоснование. «Тут было сказано, что дополнительных затрат законопроект не потребует. Также на сессии депутаты по ошибке к законопроекту о декларировании упомянули законопроект о незаконном обогащении, который, по их словам, требует финансирования. Однако законопроект о незаконном обогащении еще не выносился на сессию. Мы хотим внести поправку в Уголовный кодекс о признании незаконного обогащение уголовно наказуемым деянием. Но на сегодняшний день этот вопрос Парламентом не рассматривался. И он не связан с декларацией».

В завершение пресс-конференции Рисмаг Аджинджал, обратившись к гражданам, попросил не отдавать свои голоса кандидатам, у которых нет четкой позиции в отношении коррупции и в частности законопроекта «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами».

– Мы готовы поставить перед собой политика, который поднял бы знамя борьбы с коррупцией. К сожалению, мы не видим, кто внятно выразился бы в поддержку этих законопроектов.

Мадина ЧАГАВА

Номер: 56Выпуск: 3796Рубрика: политикаАвтор: Мадина ЧАГАВА