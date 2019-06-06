УЧАСТВУЕМ В ИНКЛЮЗИВНОМ ФОРУМЕ

Четверо молодых ребят из Абхазии принимают участие в Первом всероссийском инклюзивном молодежном образовательном форуме «Без границ-2019», который проходит в посёлке Тамиск Алагирского района Северной Осетии.

В этом году Форум впервые стал всероссийским. Участники проекта – юноши и девушки с ограниченными возможностями.

Участниками проекта стали более 200 юношей и девушек из республик СКФО, Санкт-Петербурга, Тобольска, Калининградской области, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Абхазии и Южной Осетии.

Номер: 56Выпуск: 3796Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс