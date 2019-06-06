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06.06.2019
Номер: 56
Выпуск: 3796
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
УЧАСТВУЕМ В ИНКЛЮЗИВНОМ ФОРУМЕ
Четверо молодых ребят из Абхазии принимают участие в Первом всероссийском инклюзивном молодежном образовательном форуме «Без границ-2019», который проходит в посёлке Тамиск Алагирского района Северной Осетии.
В этом году Форум впервые стал всероссийским. Участники проекта – юноши и девушки с ограниченными возможностями.
Участниками проекта стали более 200 юношей и девушек из республик СКФО, Санкт-Петербурга, Тобольска, Калининградской области, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Абхазии и Южной Осетии.
Номер: 56
Выпуск: 3796
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс