ФАКТ ОТРАВЛЕНИЯ А.БЖАНИЯ НЕ ПОДТВЕРЖДЕН

В Парламенте РА

В Народном Собрании – Парламенте РА генеральный прокурор РА Зураб Ачба и его заместитель Эшсоу Какалия рассказали парламентариям о поездке в Москву для проведения мероприятий по изучению причин резкого ухудшения здоровья депутата Парламента Аслана Бжания и двух его охранников. Так, Эшсоу Какалия сообщил, что ими были допрошены жена и сын Аслана Бжания, два его охранника – Кесоу Дарсалия, Леван Бжания, а также медперсонал, занимающийся их лечением и диагностированием. «В целях обеспечения всесторонности и полноты объективности проводимой проверки Генеральная прокуратура РА обратилась в компетентные органы РФ с запросом об оказании правовой помощи для проведения ряда следственных действий на территории РФ для установления обстоятельств и причин ухудшения здоровья депутата Аслана Бжания и сопровождавших его лиц. Все работы мы проводили в присутствии представителя Генеральной прокуратуры РФ и юрисконсульта клиники», – пояснил Какалия.

Отвечая на вопросы депутатов, Эшсоу Какалия отметил, что согласно полученным материалам, опросам врача-токсиколога и лечащего врача факт отравления Аслана Бжания категорически отрицается. Кроме того, диагноз Аслана Бжания и его охранников разный. «В настоящее время считаем необходимым провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу по историям болезни Кесоу Дарсалия, Левана Бжания, так как они у нас имеются. Что касается истории болезни Аслана Бжания, то нам отказали в ее выдаче, ссылаясь на закон о врачебной тайне. Стоит отметить, что с разрешения Аслана Бжания нам был выдан его диагноз – синдром Гийена – Барре (острый полирадикулоневрит) – острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами.

Также Какалия рассказал о запланированных мероприятиях: «Нам нужно получить заключение комплексной судебно-медицинской экспертизы, но для этого нам необходимы биоматериалы Аслана Бжания, а также возможность попасть в квартиру, где находился Бжания, когда почувствовал недомогание. Мы написали запрос в Генпрокуратуру РФ, где отразили перечень всех необходимых шагов, которые нам предстоит предпринять. Что касается анализа биоматериалов Аслана Бжания, сделанного в Мюнхене, то в московской клинике они не учитываются. Врачи сообщили, что на следующий день после поступления Бжания в больницу было проведено аналогичное исследование, никаких нарушений, кроме незначительного понижения кальция в крови, не было обнаружено. Что касается состояния здоровья охранников Аслана Бжания, то опрошенные врачи утверждают, что у них пищевое отравление. На данном этапе оснований для возбуждения уголовного дела нет. Процессуальная проверка нами продолжается».

Мадина ЧАГАВА

Номер: 56Выпуск: 3796Рубрика: политикаАвтор: Мадина ЧАГАВА