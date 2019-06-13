Выступление Президента РА на приеме по случаю Дня России

11 июня Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выступил на приеме в Посольстве Российской Федерации в Республике Абхазия по случаю Дня России.

Уважаемый Алексей Аркадьевич! Уважаемые коллеги!

В новейшей истории дружественной нам России дата 12 июня 1990 года приобрела особую актуальность и политическую значимость. В этот день была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Это знаменательное событие явилось еще одним уверенным шагом на пути становления и утверждения российской государственности, консолидации всех народов, связывающих свой исторический путь с судьбой России, ее выдающимися достижениями.

На многовековом пути своего возрождения Россия сталкивалась с немалыми трудностями и драматическими потрясениями. Но она с честью и достоинством отстаивала и продолжает отстаивать свои национальные интересы, укрепляя военную мощь и обороноспособность, реализуя крупномасштабные проекты, способные обеспечить решение военно-стратегических и наиболее приоритетных социально-экономических задач.

Несмотря на попытки определенных международных сил воспрепятствовать участию России в глобальных процессах, она была и остается одним из главных игроков мировой геополитики.

После признания независимости Республики Абхазия Российской Федерацией отношения между двумя государствами вступили в качественно новую полосу развития. Поэтапно осуществляются положения российско-абхазского Договора «О союзничестве и стратегическом партнерстве», определившего новые параметры нашего взаимодействия. Успешно реализуется программа социально-экономической поддержки Республики Абхазия.

В этот торжественный день я от всей души хотел бы поздравить весь народ дружественного государства, пожелать всем россиянам доброго здоровья, счастья и дальнейших успехов!

Номер: 58Выпуск: 3798Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА