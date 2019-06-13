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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ С ДНЕМ РОССИИ
12 июня Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России.
В поздравлении говорится:
«Примите мои искренние поздравления по случаю государственного праздника – Дня России.
12 июня 1990 года произошло историческое событие – принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Документальная хроника свидетельствует об уникальной и богатой предыстории этого национального праздника.
Российская Федерация сегодня – это крепкое государство с современной экономикой и уверенностью в завтрашнем дне.
Трудно переоценить Ваш личный вклад в динамично развивающиеся отношения стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами.
Позвольте от всей души поздравить Вас, уважаемый Владимир Владимирович, и всех россиян с замечательным праздником и пожелать мира, добра, благополучия и новых свершений во благо России».
Номер: 58
Выпуск: 3798
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА