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ПРАЗДНИК ДРУГА И ПАРТНЕРА 13.06.2019

ПРАЗДНИК ДРУГА И ПАРТНЕРА

До 2002 года День России назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России. 12 июня 1990 года первый съезд депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России. Страна стала называться Российской Федерацией. 12 июня считается праздничной датой – Днем России. В этот день 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации принята Декларация о государственном суверенитете России.


Номер:  58
Выпуск:  3798
Рубрика:  политика
Автор:  Соб. инф.

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