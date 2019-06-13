ПРАЗДНИК ДРУГА И ПАРТНЕРА

До 2002 года День России назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России. 12 июня 1990 года первый съезд депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России. Страна стала называться Российской Федерацией. 12 июня считается праздничной датой – Днем России. В этот день 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации принята Декларация о государственном суверенитете России.

Номер: 58Выпуск: 3798Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.