В Тбилиси больше не верят в путевку в НАТО: Вашингтон перешел к прямому подкупу власти

У наших соседей

В конце мая Конгресс США принял акт по поддержке евроинтеграционных инициатив грузинского правительства. Содержание документа также предполагает содействие Тбилиси по вопросам проведения легитимных выборов, укрепления обороноспособности и кибербезопасности, а также противодействия «российской оккупации». По заявлениям конгрессменов, принятый акт наглядно демонстрирует заинтересованность Вашингтона в развитии и поддержании демократических ценностей в закавказской республике.

На первый взгляд, США вновь готовы выделить средства на благотворительные цели установления «народной власти» и борьбу с несправедливой долей постсоветских республик. Однако принятие таких решений, как помощь в проведении выборов и укрепление обороноспособности независимой республики едва ли легально без согласия её руководства. Тем не менее такие методы укоренились в политической практике США, и уже совершенно неважно, что вмешательство во внутренние дела государств противоречит принципам, которые исповедует «миссионер демократии».

В очередной раз вынося на повестку тему «российской оккупации», Вашингтон демонстрирует очевидную антироссийскую линию, скрытую в поддержке интересов Тбилиси. Как отмечено в документе, «одним из приоритетов американской политики должно быть укрепление возможностей Грузии для борьбы с российской дезинформацией и пропагандой, направленной на нарушение суверенитета и демократических институтов Грузии, и поддержка свободы прессы». Особое внимание в этой работе американцы уделяют Абхазии, действуя через «гуманитарные проекты», используя абхазские сегменты всемирной паутины и местные многочисленные НПО. Намерения США по борьбе с мнимой «кремлевской пропагандой» ничто иное как предлог для установления контроля за грузинским медиапространством. Так, США создают на территории чужой страны плацдарм для ведения информационных операций и множат свои возможности по манипулированию массовым сознанием граждан Грузии.

Особое внимание в документе уделено расширению военного сотрудничества США и Грузии. В 2018 году американцы направили более 2 млрд долларов в грузинскую «оборонку». Авторы документа настаивают на увеличении американской финансовой помощи в текущем году. Этот призыв имеет особенное значение на фоне намерений Вашингтона разместить военную базу НАТО в Грузии. Несмотря на заявление президента республики Саломе Зурабишвили о недопущении натовских военных на территорию страны, подавляющая часть грузинских политиков выступает за размещение контингента войск Североатлантического альянса. В таких условиях США приложат все усилия для устранения противоречий по этому вопросу. В частности, принятый акт и связанные с ним финансовые транши призваны склонить чашу весов в сторону Вашингтона.

Примечательно, что американская сторона вновь принимает решения о «помощи и содействии» в решении внутренних проблем Грузии без согласия её граждан и правительства. Под предлогом развития демократических институтов и поддержки Конгресс планомерно реализует стратегию по введению республики в область собственной политической орбиты. Осознав низкую эффективность обещаний о приеме в НАТО, Вашингтон избрал путь банального «подкупа» грузинского руководства и намерен манипулировать их властными структурами в своих интересах.

Виталий ТОРОПОВ, политолог

Номер: 59Выпуск: 3799Рубрика: политикаАвтор: Виталий ТОРОПОВ, политолог