ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦА

Опрос

В преддверии президентских выборов, которые пройдут в Абхазии в августе нынешнего года, газета «Республика Абхазия» провела опрос среди пользователей Фейсбука, которые ответили на следующие вопросы: что вы ждете от предстоящих выборов? Что не должны делать в своей предвыборной агитации кандидаты в президенты Республики Абхазия? Собираетесь ли вы принять участие в голосовании? Что вы скажете о последних событиях в республике, связанных с болезнью лидера оппозиции Аслана Бжания, требованиями оппозиции перенести выборы на другой срок, а потом и отставки ныне действующего президента? Опрос показал, что люди устали от хаоса и ждут, как поется в знаменитой песне Виктора Цоя – ПЕРЕМЕН, кардинальных изменений во многих сферах республики. Но несмотря на это большая часть опрошенных считает необходимым исполнить свой гражданский долг и проголосовать за определенного кандидата или же поставить галочку в графе «против всех». В опросе приняли участие более 100 человек, среди которых не только жители Абхазии, а также России, Турции (наши соотечественники). Ответы некоторых из них публикуем в нашей газете.

Анжела Брандзия: «Считаю, что президент должен быть примером для всех. Чтобы кого-то наказывать он сам должен быть безупречным, как в семье, так и в обществе. Если президента есть в чем упрекнуть, то никто его слушать не будет».

Астамур: «Ничего нового от президентских выборов не жду, так как не верю, что что-то изменится. Считаю неверным поливать грязью оппонента. На выборы пойду, так как считаю нужным исполнить свой гражданский долг. По поводу последних событий скажу, что такие сходы народа стали скверной традицией, от которой необходимо уходить».

Анзор Адлейба: «Ничего нового не жду. «Ничего нового» означает «ничего хорошего». В своей предвыборной кампании кандидаты в президенты не должны давать невыполнимых обещаний, не должны обманывать народ, не должны осуществлять прямой подкуп избирателя. Пока не будут приняты предлагаемые антикоррупционные законы, я голосовать не буду. О последних событиях в республике скажу, что это смута, которая когда-то может плохо закончиться».

Инга Гогуа: «Не буду принимать участия в голосовании после такого «политического каламбура...», который прошел у стен Парламента в конце мая.

Сабуа Геннадий: «В нашем цивилизованном мире уже давно все покупается и продается. В том числе и должность президента. Этот пост давно стал бизнес-проектом. Нет в мире никакой демократии, есть только сила доллара и продажность людей. Нам трудно это понять и принять. Нам, особенно старшему поколению, трудно с этим чуждым нам явлением смириться. Хочется думать, что в президенты идут преданные стране и народу люди во имя святых целей. А они, кандидаты, активно хотят убедить электорат, что они, и только они могут облагородить нашу страну, знают «самый гуманный способ изымания денежных средств у населения». Много людей до сих пор «ведется» на этот бесчеловечный обман».

Мери Тхагушева: «Хочу честные выборы. Кандидаты в своей предвыборной программе не должны обманывать народ. Пойду голосовать, так как считаю это своим долгом».

Адгур Гобечия: «Очень больно наблюдать за событиями, происходящими в Абхазии издалека, так как я живу в Турции. Больно от того, что это происходит на моей родной земле и что я ничего не могу сделать. Братья, мне хочется верить, что нам хватит мудрости не совершить чего-то ужасного и поднять страну на ноги!»

Мзия Матуа: «Считаю, что кандидаты в президенты не должны собирать компромат друг на друга. Не знаю, буду ли участвовать в голосовании. Надеюсь, будет кандидат, ради которого захочется пойти и проголосовать».

Кирилл Голубков: «Абхазия – мой второй дом. Здесь я много времени проводил в детстве, и сейчас часто бываю здесь. Очень надеюсь на лучшее в этом прекрасном и волшебном месте!»

Лорена Меркба: «Хочется, чтобы выборы прошли культурно, без взаимных оскорблений, митингов. От выборов, от нового президента жду перемен».

Римма Хашба: «Хочу, чтобы выборы прошли цивилизованно, без митингов, чтобы и желание было проголосовать за кандидата, который будет по душе».

Лиана Гвазава: «Будущий президент должен ощущать боль своего народа и должен думать не о личном обогащении, а о процветании страны. Выборы должны пройти честно, без обещаний, без агитации, без подкупа голосов. Не знаю, буду ли голосовать на этот раз, хотя я всегда активно принимала участие в голосовании. Время покажет».

Алхас Тания: «Кто бы ни пришёл, он в любом случае – сын Апсны. Конечно, ждем лучших времен для нашей страны и для нашего народа. Устали жить одними надеждами».

Нонна Гумба: «Прежде всего считаю, что выборы должны быть честными и прозрачными. Кандидаты не должны давить на избирателя. Каждый кандидат должен уметь достойно проигрывать, а победивший не должен кричать «Ура, я победил!». Пойду ли голосовать, время покажет. Хочется видеть процветающую Абхазию».

Беслан Дзкуя: «Выбранный президент и его окружение, считаю, должны работать во благо народа».

Александр Шавлохов: «Все мы ждем перемен, чтобы все мы наконец-то преодолели барьер роста страны, склок и кланов. Чтобы было у нас меньше бюрократии, и больше дела. Считаю неверным врать народу. Голосовать, конечно же, пойду».

Нино Габуния: «Я ожидаю прихода новой некоррумпированной политической элиты, чтобы наконец-то началось поступательное движение в пользу здорового государства. Считаю, что кандидаты в своей предвыборной кампании не должны врать избирателям, покупать голоса, имитировать патриотизм и заботу о будущем страны. На выборы пойду, так как считаю это своим гражданским долгом».

Лорена Пагава: «Хотелось бы, чтобы все прошло мирно, цивилизованно, но ожидаю беспорядки. Поэтому присутствует страх за будущее страны. Считаю, что кандидаты в президенты не должны обещать золотые горы, покупать голоса. В голосовании не буду принимать участия».

Вика Думава: «Давайте начнём с того, что понятия «выборы» и «демократия» восходят к античным временам. Именно в Древней Греции и Древнем Риме появились первые предпосылки к становлению современных демократических институтов. И если мы провозгласили демократию, то мы должны понимать, что равенство избирательного процесса – это, прежде всего, отсутствие давления на избирателей, возможность альтернативного выбора, равенство возможностей кандидатов. Жду положительных перемен во всех сферах жизни нашего общества. Чтобы определиться, за кого отдать свой голос, необходимо сначала ознакомиться с программами кандидатов. Что не должны делать в своей предвыборной агитации кандидаты в президенты? Как и везде, рецепт универсальный. Нельзя унижать оппонентов, пропагандировать свою исключительность, запрещается также осуществлять подкуп избирателей, вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, бесплатно распространять любые товары, предлагаемые ими, за исключением печатных материалов, воздействовать на избирателей посредством обещаний, передачи им денег и других материальных благ. Собираюсь ли я принять участие в голосовании? Да, конечно. Это долг каждого гражданина, потому что мы живём в государстве и игнорировать демократические институты нельзя. Тем более есть строка «против всех», и каждый, кто не хотел бы отдавать голос за кого-то из предложенных кандидатур, может воспользоваться этой графой.

Николай Медвенский: «Ожидаю от выборов большого количества кандидатов и активной предвыборной агитации. Кандидаты в президенты должны вести себя корректно, с соблюдением общепринятых норм ведения агитации, а в ходе дискуссий не переходить на личные оскорбления, брань. Буду ли принимать участие в голосовании? Еще не решил.

Розана Галустян: «Ничего хорошего не жду. И впервые в жизни нет желания идти голосовать».

Леон Ачба: «Жду, как и многие, что все будет хорошо. Считаю, что кандидаты в президенты должны вести себя достойно. Скорее всего, пойду голосовать, пока точно не решил».

Опрос вела Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 59Выпуск: 3799Рубрика: политикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ