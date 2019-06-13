ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые руководители русских и казачьих общественных организаций Республики Абхазия!

18 русских и казачьих общественных организаций Республики Абхазия на основании подписанного Соглашения о взаимодействии от 09.02.2019 г. и с целью консолидации усилий, а также расширения информационного обмена, защиты прав 22-тысячного русского населения, проживающего в республике, законотворчеству, налаживания более эффективного сотрудничества с органами власти Абхазии и России, приняли решение образовать Союз русских и казачьих общественных организаций Республики Абхазия и провести Учредительную конференцию.

Предполагается, что учредителями Союза станут организации соотечественников из всех районов Абхазии.

Приглашаем вас принять участие в Учредительной конференции, которая состоится 6 июля 2019 г., в 12:00, в г. Сухуме, в Посольстве России в Абхазии.

Основные вопросы повестки дня:

– учреждение Союза русских и казачьих общественных организаций Республики Абхазия;

– выборы контрольных органов Союза русских и казачьих общественных организаций Республики Абхазия.

Принцип объединения:

– добровольное, равноправное содружество организаций соотечественников разного уровня и форм деятельности с сохранением их статуса, юридической и организационной самостоятельности.

Требования к организациям, желающим войти в Союз:

– работа с российскими соотечественниками, подростками и молодежью;

– организационная и деловая состоятельность;

– признание целесообразности и необходимости взаимодействия и сотрудничества с органами власти;

– политическая неангажированность.

Поскольку конференция носит учредительный характер, то участвовать в ней могут только общественные организации, которые зарегистрированы в Министерстве юстиции Республики Абхазия, при этом, выражая принципиальное согласие стать учредителями Союза.

В случае принятия положительного решения вам необходимо не позднее 1 июля 2019 года связаться с представителем оргкомитета по тел.: +7940-990-33-99.

Подчеркиваем, что любая русская и казачья общественная организация, действующая на территории Республики Абхазия, зарегистрированная в качестве юридического лица, вправе на равных условиях присоединиться к создаваемому Союзу.

Председатель общественного объединения «Русское общество Абхазии» Роман Сергеевич РЯЗАНЦЕВ

Номер: 59Выпуск: 3799Рубрика: политикаАвтор: Председатель общественного объединения «Русское общество Абхазии» Роман Сергеевич РЯЗАНЦЕВ