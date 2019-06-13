ТРУДНАЯ ПРОФЕССИЯ ПО ПРИЗВАНИЮ

Наверное, каждой профессии можно обучиться в том или ином учебном заведении. Каждой, но не профессии врача. Медицина не терпит строгих теорем или зубрежек. Нельзя стать доктором, выучив правило, что парацетамол понижает температуру. Врач – это дар, с которым рождается человек. Впрочем, речь в статье идет не о правилах работы в медицине, а о человеке, который поистине соответствует словам Гиппократа: «В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного».

Надежда Воуба родилась и выросла в крестьянской семье в селе Кутоле Очамчырского района. Выходцы этого села – писатели, поэты, художники – составляют большую часть абхазской интеллигенции. Это Иван Папаскири, Иуа Когония, Борис Гургулия, Валерий Гамгия и другие. Наряду с этими выдающимися людьми можно отметить работу скромного, но уверенного в своих знаниях и отзывчивого к пациентам заместителя главврача Очамчырской ЦРБ Надежду Воуба.

Ее односельчанин, заслуженный врач РА, министр здравоохранения Абхазии 1995–1999 гг., ныне главврач Республиканской больницы Аполлон Гургулия с теплотой отзывается о Надежде Воуба: «Я знаю ее очень давно. Мы ходили в одну школу», – вспоминает он. С отличием закончив школу, Воуба поступила в медицинский институт, по окончании которого вернулась работать в родное село в амбулаторию. «Село большое и по сей день. А раньше в нем проживало более 7 тысяч человек. Кроме того, к ней на лечение приезжали люди из близлежащих сел: Джгярды, Гуады, Лабры, Тоумыша и даже Атары. К каждому пациенту у нее индивидуальный подход. Она тот человек, про кого с уверенностью могу сказать, что она, действительно, работает по призванию. Чутко, трепетно и внимательно относится к пациентам.

Именно Отечественная война народа Абхазии раскрыла потенциал и человеческие качества многих медработников. А Аполлону Гургулия война помогла узнать Надежду Воуба не только как высокопрофессионального врача, но и как смелого и отважного человека… «Я тогда работал в Очамчырской районной больнице, а также в Народном форуме Очамчырского района, возглавлял секцию медицины и экологии. С первых дней нам было понятно, что придется в условиях сельских больничных пунктов оказывать помощь раненым. Я обратился к главврачам районных больниц с просьбой, используя все возможности, вытащить из склада гражданской обороны необходимые инструменты, медикаменты, бинты, марли и многое другое. Они пошли мне навстречу. Тем самым у нас появился определенный запас инструментариев, который я через жителей села отправил Воуба», – вспоминает он.

Как рассказывает Аполлон Гургулия, он с Надеждой Воуба выработал план действий по оказанию помощи пациентам. «Она проявляла отвагу и героизм, ей приходилось работать по разным направлениям: от акушер-гинеколога до педиатра, терапевта, семейного врача и даже хирурга; принимала бойцов, беременных женщин, маленьких детей. Согласно нашей договоренности беременных женщин отправляли в Ткуарчалское родильное отделение и в военный госпиталь. Я выехал в села Члоу, Джгярда, Ткуарчал, наладил там связи с медперсоналом больниц, и мы принимали пациентов круглосуточно. Однако запасы препаратов быстро закончились. На первых порах мы вынуждены были собирать у населения таблетки, ампулы и другие имеющиеся у них лекарства. Люди всегда положительно отзывались на нашу инициативу. Вместо бинтов мы пользовались простынями. Стерильность соблюдали так: кипятили воду и избавляли ее от солей, затем инструменты погружали туда и снова ее кипятили».

Спустя 2-3 месяца войны врачам поступила гуманитарная помощь и работать стало гораздо легче.

Гургулия рассказал еще один случай: «Была зима, снег лежал по колено. Из деревни Атара Абхазская отец привез раненого сына, у которого был поврежден позвоночник. Сняв с сына автомат и повесив его себе на плечо рядом со своим автоматом, он сказал: «Аполлон, я знаю, что ты ему поможешь. У нас не хватает стволов и людей. Я пойду на войну!» И ушел…

«Таких случаев было немало, – признается Гургулия, – но именно эти герои принесли нам Победу».

Наши врачи, не имея полагающихся инструментов и медикаментов, под смертельной опасностью (ведь враг всегда стремится уничтожить тех, кто спасает бойцов), сделав невозможное, внесли весомый вклад в победу абхазского народа в Отечественной войне. «И поэтому мы выиграли. Ведь каждый из нас делал все, что мог и выкладывался по максимуму», – сказал Гургулия.

Над героями время не властно, и все пережитое ими лишь закаляет их характер. Так и Надежда Воуба – человек-кремень и врач в одном лице. «После окончания войны она начала работать в Очамчырской ЦРБ. Зачастую ей приходится принимать пациентов на дому и не редки случаи, когда она среди ночи отправляется домой к больному, чтобы оказать первую помощь. Далеко немаловажный факт, что по сей день лично я не слышал ни одного негативного отзыва о ней», – отметил Гургулия.

В канун праздника хочется пожелать медработникам здоровья и сказать спасибо за их повседневный труд.

Мадина ЧАГАВА

Номер: 59Выпуск: 3799Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА