АБХАЗСКИЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ

После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз уроженец с. Атара Очамчирского района, выпускник Одесского авиационного училища, лейтенант Шамиль Акусба в составе 386-го ночного бомбардировочного авиационного полка был направлен на Волховский фронт, войска которого на протяжении всей битвы за Ленинград вместе с войсками Ленинградского фронта противостояли немецкой группе армий «Север». В ходе боевых действий Акусба произвел 83 успешных вылета по разгрому мотомеханизированных войск и живой силы противника на железнодорожных станциях Новгорода, Шимок, Вешек, Тютицы, Подберезы, Григорова, Борок, Нарвы и Пскова. За это время уроженец Абхазии, летчик-истребитель сбросил 1186 кг бомбового груза по различным объектам и уничтожил или повредил: автомашин с войсками и грузами – 13, зенитных точек – 16, железнодорожных вагонов – 5, прожекторов – 5, складов с горючим – 1, разрывами бомб вызвал 6 очагов пожара большой силы и разрушил железнодорожное полотно на участке в 1 километр. После окончательного снятия блокады Ленинграда принимал участие в операциях 1-го и 3-го Прибалтийских фронтов и 3-го Белорусского фронта, в т.ч. во взятии Кенигсберга. Награжден орденом Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степеней, медалью «За оборону Ленинграда» и др.

Соб.инф.

Номер: 59Выпуск: 3799Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.