Ники Лауда родился в Вене в богатой семье. Рано увлёкшись автогонками, он дебютировал в европейской серии «Мини», затем стал выступать в Формуле Ви, затем в сериях Порше и Шеврон. Семья Ники не разделяла его увлечения автоспортом и отказала ему в финансовой поддержке. Его карьера развивалась не очень успешно, внятных перспектив выступления в более высоких гоночных сериях у него не было. Осознав, что нужно что-то резко менять, Лауда взял большой кредит в банке и смог купить себе место в команде «Марч», выступавшей в Формуле-2, на сезон 1971 года. После успешных выступлений в Формуле-2 талант Ники был замечен владельцем команды Робином Хердом, и Лауда был приглашён выступать также в Формуле-1 (команда «Марч» выступала в двух сериях сразу). В сезоне 1972 года Ники участвовал в гонках и Формулы-2, и Формулы-1. Однако хотя в Формуле-2 команда имела вполне конкурентоспособную машину сезон 1972 года в Формуле-1 получился катастрофическим. Лауда был в отчаянии и хотел всё бросить, однако затем взял ещё один банковский кредит и купил себе место в команде BRM на сезон 1973 года. Он был быстр и в отдельных эпизодах показывал высокие результаты, но команду преследовали неудачи.

Талант Лауды проявился по-настоящему лишь тогда, когда его партнёр по команде BRM Клей Регаццони перешёл в 1974 году в команду Феррари, и её владелец Энцо Феррари поинтересовался у него, что он думает о Ники Лауде. Регаццони высказался положительно, и Феррари подписала контракт с Лаудой на сезон 1974 года. Это был первый сезон, когда Ники стали платить достаточную сумму, чтобы он мог расплачиваться со своими долгами.

Когда Ники одержал пятую победу на Гран-при Великобритании, он более чем в два раза опережал по количеству очков ближайшего соперника Джоди Шектера, и, казалось, что ничто не может помешать ему завоевать второй чемпионский титул. Это было бы достижением, которого никто не добивался с 1960 года, когда Джек Брэбем завоевал второй подряд чемпионский титул. Но в следующей гонке, Гран-при Германии, проходившем на длинной трассе в Нюрбурге, Ники Лауда попал в серьёзную аварию.

На втором круге гонки машина Лауды сорвалась с трассы, предположительно из-за неисправной задней подвески, ударилась в ограждение, загорелась и вылетела обратно на трассу, где оказалась на пути ехавшего сзади Брета Ланджера, который на высокой скорости врезался в машину Лауды. Ланджер смог быстро выбраться из своей машины, а Лауда оказался зажат между обломками. Ланджер, а также подъехавшие к месту аварии немного позже Артуро Мерцарио, Харальд Эртль и Гай Эдвардс пытались достать Лауду из горящей машины, но смогли это сделать не сразу, и Лауда получил обширные ожоги головы и, кроме того, некоторое время вынужден был вдыхать токсичные продукты горения. Хотя он был в сознании и даже пытался встать после того, как его извлекли из машины, позже в больнице Ники впал в кому, и врачи сомневались в том, что он выживет.

Однако Лауда не только выжил, но и вернулся в гонки спустя всего шесть недель после аварии, пропустив только две гонки. После аварии на его голове и лице осталось множество шрамов, которые Лауда всегда прикрывал красной кепкой Parmalat, которая стала одним из узнаваемых прессой и публикой атрибутов. Лауда сделал только одну пластическую операцию, чтобы полностью восстановить веки, а остальные повреждения, по его словам, не очень тяготили его.

В 1980 году Лауда основал свою авиакомпанию Lauda Air, занимавшуюся чартерными рейсами, и целиком сосредоточился на управлении ею. Но бизнес шёл не очень успешно, постоянно требовались новые вложения, к тому же через несколько лет Лауда посчитал, что поспешил с завершением карьеры гонщика и у него ещё есть потенциал в Формуле-1. Перед сезоном 1982 года он стал искать себе место боевого пилота в одной из команд.

Зимой 1982 года Ники Лауда провёл несколько успешных тестов за Макларен. Основной спонсор команды, бренд Мальборо, также поддержал его кандидатуру, и Макларен подписал контракт с Лаудой. В первой же гонке сезона австриец занял четвёртое место, а в третьей гонке, западном Гран-при США в Лонг-Бич, одержал победу. Но в дальнейшем сезон сложился неудачно – пять гонок Лауда не смог завершить из-за технических проблем и ещё в одной был дисквалифицирован. По итогам сезона он занял лишь пятое место в чемпионате с 30 очками.

Сезон 1983 года был ещё более неудачным для Макларена. В первых двух гонках Ники Лауда занял третье и второе места, но затем началась череда механических проблем, из-за которых закончить гонки не удавалось. Лауда смог лишь ещё дважды финишировать в очках и занял десятое место в чемпионате.

В конце 2015 года приобрел у миллиардера Ронни Печика (Ronny Pecik) австрийскую авиакомпанию Amira Air, специализирующуюся на чартерных рейсах бизнес-класса.

Ники Лауда умер 20 мая 2019 года.

Номер: 59Выпуск: 3799Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы