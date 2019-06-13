ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОГОДУ

Активное воздействие на погоду – вмешательство человека в ход атмосферных процессов путем изменения на короткое время тех или иных физических или химических свойств в некоторой части атмосферы техническими средствами. Сюда относится осаждение дождя или снега из облаков, предотвращение града, рассеяние облаков и туманов, ослабление или ликвидация заморозков в припочвенном слое воздуха и др.

Изменить погоду человек стремился с древних времен, но лишь в XX столетии были разработаны специальные технологии воздействия на атмосферу, которые приводят к изменению погоды.

Посев облаков – самый распространенный способ изменения погоды; он применяется либо для создания дождя в засушливых местах, либо для уменьшения вероятности града – вызывая дождь, прежде чем влага в облаках превратится в градины, либо для уменьшения осадков.

Первая успешная научная попытка посева облаков была произведена в 1940-е годы исследователями General Electric Co., но компания позже оставила свой бизнес по вызыванию дождя из-за сомнений в успехе.

Для разгона облаков активно используются йодистое серебро, кристаллы парения жидкого азота, сухой лед и другие компоненты. Против слоистых форм нижнего облачного слоя с высоты в несколько тысяч метров распыляют сухой лед. Это гранулы углекислоты длиной 2 см и диаметром 1–1,5 см, которые рассыпаются с самолетов. При попадании на облако углекислота кристаллизует содержащуюся в нем влагу, облако «охлаждается» и постепенно рассасывается. Против слоисто-дождевой облачности применяется жидкий азот, а для пресечения формирования высоких кучевых облаков – порошки цемента, талька или гипса, которые при рассеивании утяжеляют потоки восходящего воздуха и препятствуют формированию тучи. Йодистым серебром бомбардируют наиболее мощные дождевые облака.

Для проведения подобных операций применяются специально оборудованные транспортные самолеты Ил-18, Ан-26 и Ан-12.

Существует способ вызывания дождей из негрозовых туч, «опыляя» их соединением йода и серебра, которое вызывает формирование капель. Специалисты из США проводят такие «опыления» туч в Австралии, используя сложный радар Доплера, измеряющий параметры движения осадков и плотность воды в тучах.

Китайские метеорологи решают противоположную задачу, они экспериментируют с искусственным снегом: извлекают осадки из облаков над Тибетом. Дело в том, что ледники Гималаев тают, и возникла угроза засухи. В апреле 2007 года китайские ученые вызвали искусственные осадки на высоте 4,5 км в районе Нацюй на севере Тибета. Глубина снега составила порядка сантиметра. Для создания искусственного снегопада применялись химикаты, действующие наподобие иодида серебра – средства, которое применяется для «вызова» дождя осаждением его из облаков.

Метеорологи также нашли средства борьбы со снежными лавинами. Суть антилавинных технологий в том, чтобы спускать эти гигантские снежные массы по частям, не дожидаясь формирования катастрофических размеров. Для этого проводятся картографирование и мониторинг лавиноопасных участков. При определенных условиях они обстреливаются из пушек.

В последнее время российские метеорологи научились бороться со смерчами. Эти интенсивные атмосферные вихри очень сложно прогнозировать, их можно обнаружить не более чем за 10-15 минут до появления.

Номер: 59Выпуск: 3799Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы