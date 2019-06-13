Абхазское долголетие

Вообще, долголетние люди живут в самых различных странах и частях света, но есть на земле места, где, как говорят ученые, «повышена концентрация долголетних людей». Один из таких всемирно известных районов – это Кавказ и, в частности, Абхазия.

Поэтому закономерен интерес ученых различных стран именно к абхазскому народу: особенностям его культуры, быта, традициям и обычаям. Так, первое советско-американское геронтологическое исследование на территории бывшего СССР было проведено на территории Гудаутского и Очамчирского районов Абхазии, жители которых давно привлекали внимание ученых своим активным долголетием.

Интересно предание о том, что на территории Абхазии давным-давно проживал род курыжи, члены которого жили по 200 лет. Еще одно предание рассказывает о том, что первыми населили Абхазию представители родов Бганба и Ануа, и один из родоначальников большого рода Бганба жил до тех пор, пока жили корни могучего дуба, росшего на его дворе. Герои другой сказки – девятисотлетний жених и его шестисотлетняя невеста.

Ученые отмечают интересную особенность: долголетием отличаются именно абхазы, а не все население Абхазии, довольно пестрое по национальному составу. Так, в начале XX века, например, в окрестностях Сухума, кроме единственного абхазского селения, насчитывалось 26 общин переселенцев: шесть русских, десять греческих, два немецких, три эстонских и пять мегрельских. Более того, при сравнении средней продолжительности жизни самих абхазов, заметно выделяется числом долгожителей население Гудаутского и Очамчирского районов, где традиционно проживает больше абхазов, чем людей другой национальности.

Чем это объяснить? Одной из причин ученые считают приспособленность к климату и природным условиям, вырабатываемую многими поколениями. Таким образом, люди, приехавшие на Кавказ из других районов, не приобретают автоматически «кавказское долголетие», а проживут, скорее всего, не намного дольше, чем их соседи по прежнему месту жительства.

Распространено мнение, что долгожительством отличаются жители гор. И хотя в наше время абхазские селения расположены в основном на высоте 300-600 метров над уровнем моря, есть основания считать, что в прошлом большинство абхазов жили на высокогорье. Если обратиться к абхазскому фольклору, этому дописьменному «учебнику» истории, мы увидим, что там практически отсутствует упоминание о море, например, нет сказок о русалках. К тому же в традиционной пище абхазов не используется рыба.

(Продолжение следует)

Номер: 59Выпуск: 3799Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы