РАЗЛИВ НЕФТИ. КАТАСТРОФЫ:

16 марта 1978 года крупный танкер с сырой нефтью «Amoco Cadiz», принадлежащий американской компании Amoco, затонул в водах Ла-Манша. Причиной катастрофы стал тяжелый удар волны, вызванной штормом. Танкер раскололся на три части и затонул, 69 миллионов галлонов нефти смешались с морской водой.

Последствия катастрофы ужасны: гибель более 20 000 морских птиц и 9 000 тонн устриц, вымирание огромных популяций рыб, иглокожих и ракообразных. Рыбаки еще долго вылавливали рыбу, покрытую язвами и опухолями. В следствие катастрофы особенно пострадали рыболовство и туризм. Ущерб оценен в $250 млн.

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Ирано-иракская война 1980-х годов связана с несколькими разливами нефти в Персидском заливе. Один из худших разливов произошел в 1983 году: танкер врезался в морскую нефтяную платформу в Персидском заливе, дестабилизировав её, что привело к выбросу около 80 миллионов галлонов нефти в море.

Бурные столкновения между боевыми группировками помешали принять меры по очищению воды, и только через семь месяцев после разлива нефтяная скважина была перекрыта во избежание дальнейшего выпуска нефти в Персидский залив. Сама операция по перекрытию скважины привела к гибели 11 человек.

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Разлив нефти в Ферганской долине (Узбекистан), также известный как разлив нефти в Мингбулаке, стал одним из крупнейших когда-либо известных миру. Нефть, распространившаяся по долине, горела в течение двух месяцев. Ежедневные потери составляли 35 000 - 150 000 баррелей нефти, а после подсчета общего убытка была оглашена цифра 88 миллионов галлонов. Разлив остановился сам по себе, однако были предприняты усилия для предотвращения распространения пролитой нефти на большие площади – место катастрофы было окружено дамбами.

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Еще один крупный разлив произошел 3 июня 1979 года. Разрыв исследуемой нефтяной скважины в бухте Кампече (Мексика) привел к выбросу около 140 млн галлонов нефти в море, что негативно повлияло на экосистему региона. Погибло большое количество морских черепах Кемпа, рыб, крабов, моллюсков и других водных и полуводных видов.

Из-за сильных течений в океане нефтяное загрязнение затронуло береговую линию Мексики и даже достигло Техаса. Мексиканское и американское правительства начали широкомасштабные операции по борьбе со стихийными бедствиями, чтобы сдержать разлив нефти, закрыть нефтяную скважину и уберечь от катастрофы тех, кого она не затронула.

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Ужаснейший нефтяной разлив в мировой истории, к сожалению, был вызван умышленным актом человека, а не случайными обстоятельствами. Катастрофа произошла в 1991 году в Персидском заливе. Авария была искусственно вызвана иракскими солдатами, отступавшими от Кувейта, в качестве мстительной военной операции. Солдаты приступили к обстрелу нескольких нефтяных вышек в пустынях Кувейта и открыли клапаны нефтяных скважин и колодцы, принадлежащие Кувейту, в результате огромные объемы нефти, до 300 галлонов, попали в Персидский залив. Это бездумное действие загрязнило обширные участки прибрежной среды в Кувейте и Саудовской Аравии и оказало катастрофическое воздействие на морские популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.

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20 апреля 2010 года произошла авария на нефтяной вышке (Deepwater Horizon Rig), расположенной в Мексиканском заливе и эксплуатируемой Би-Пи (BP – British Petroleum). В катастрофе пострадало 17 человек, а 11 ушли из жизни. Нефть вскоре начала загрязнять обширные районы океана, ставя под угрозу жизнь морского пространства: для многих представителей водного мира и птиц удар закончился смертельным исходом, многие из них сейчас на грани исчезновения.

Более 210 миллионов галлонов нефти попали в море в течение 87 дней, и появились сообщения о том, что даже после закрытия скважины в июле 2010 года нефть продолжала проливаться в океан. Катастрофа затронула 26000 км прибрежных земель. Множество людей приняло участие в операции по спасению животных, пострадавших в ходе катастрофы и очистке нефтяного разлива.

Номер: 59Выпуск: 3799Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы