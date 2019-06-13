КАК ШЛИ К НЕФТЯНЫМ «КЛАДАМ»

Все, кто бывал в Баку, воочию убеждался в том, что этот город находится в нефтедобывающей стране. Об этом свидетельствуют «журавли» нефтяных качалок, которые приветственно кивают гостям азербайджанской столицы, подъезжающим к ней на автомобилях.

Иностранцы, посещающие Эмираты, знают, что ОАЭ – нефтяная монархия, и немало удивляются, не видя в Абу-Даби, Дубае или Шардже буровых вышек, качалок, приземистых нефтехранилищ и морских терминалов с грузными танкерами. Разве что шарджинское месторождение Ас-Саджаа привлечет внимание своими газовыми факелами среди красноватых песков, да поразит огромными приморскими нефтяными резервуарами Фуджейра. Принадлежность ОАЭ к углеводородным богачам со всей очевидностью проявляется только в этом северном эмирате, где сосредоточены гигантские нефтехранилища, строятся новые огромные резервуары, а на рейде вдали от порта выстраиваются бесконечные цепочки танкеров, высвечивающие в черной ночи многокилометровую морскую улицу. Но впечатление обманчиво: нефти в этом эмирате нет, как нет ее и в двух других входящих в состав федерального государства эмиратах Умм-аль-Кувейне и Аджмане. «Черная кровь» экономики слабо пульсирует в Рас-эль-Хейме. Но там ее давление ограничено пока пределом в 100 млн баррелей, что ничтожно мало.

Нефтяные ресурсы страны, составляющие 97,8 млрд баррелей, т.е. около десятой части объема запасов мировых углеводородных кладовых, сосредоточены в эмиратах Абу-Даби, Дубай и Шарджа. Причем самые большие их «клады» находятся в Абу-Даби, под песками и водами которого спрятано 95% национального энергетического богатства.

О возможности добычи нефти на Ближнем Востоке впервые заговорили в начале ХХ века. В 1908 году она обнаружена в коммерческих количествах на юге Ирана. В 1911 году поддерживавший тесные связи с Ираном Бахрейн поставил перед британскими властями вопрос о поисках нефти. Она была найдена. В 1934 году в этом островном эмирате, несколько лет назад ставшем королевством, началась добыча сырья для двигателей внутреннего сгорания, набиравшего скорости перемещения человечества.

В начале 1920-х годов правители всех эмиратов Персидского залива направили своим британским патронам послания с предложениями разведки местных недр. На территории современного государства ОАЭ тогдашний правитель Шарджи, которая в тот период была лидером экономического развития побережья, шейх Халед бен Ахмед первым предложил британцам заняться поисками нефти.

Нефтепоисковые работы начались на территории Абу-Даби во второй половине 1930-х годов на основе договоренности правителя этого эмирата с компанией Нефтяного развития Договорного побережья. Компании была предоставлена концессия на ведение работ на территории всего эмирата и в его водах. Затем аналогичные договоренности с нею подписали Дубай и остальные эмираты. Работы были свернуты из-за начала Второй мировой войны. Позднее компания отказалась от большинства своих концессий. Они были переданы другим претендентам, которые и нашли ключи к тайнам эмиратских недр.

Поиски нефти в Шардже продолжались более 30 лет. В коммерческих объемах она обнаружена только в 1972 году на месторождении Мубарак-1 в восьми морских милях восточнее занятого Ираном острова Абу-Муса. Позднее были найдены другие, не очень богатые нефтяные поля, дебит скважин которых составлял менее или более 10 тысяч баррелей в день. В 1974 году, через три года после создания единого государства в составе семи эмиратов, Шарджа стала третьим добывающим и экспортирующим нефть эмиратом в составе ОАЭ. В 80-е годы было открыто сухопутное месторождение ас-Саджаа.

Номер: 59Выпуск: 3799Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы