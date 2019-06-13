В гостях у редакции газеты «Республика Абхазия» глава представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха рассказал

О ПЕРСПЕКТИВАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АБХАЗИИ И РОССИИ

Наш гость – лицо в республике новое. Вадим Витальевич Чеха работает в Абхазии всего полгода. Поэтому первый вопрос журналиста Заиры Цвижба – о корнях.

– Родом я из Сибири, из города Бийска Алтайского края, по происхождению русский, хотя носители моей фамилии встречаются и в Польше, и в Чехии, и на Украине, и в Ростовской области. Оказавшись в Абхазии, я сразу отметил, что роднит вашу страну с моей малой родиной: и наша Алтайская земля, и ваша Абхазская подарила, дарит и, вне всякого сомнения, подарит миру еще очень много талантливых людей. К их числу возможно отнести длинный список, включающий Фазиля Искандера и Михаила Шолохова, Дмитрия Гулиа и Роберта Рождественского, Хиблу Герзмава и Валерия Золотухина и многих других.

В ответ на наши вопросы об образовании, семье и работе до приезда в Абхазию Вадим Витальевич рассказал, что женат, имеет двух сыновей, из-за учебы которых их мама пока не может присоединиться к супругу в Абхазии.

Вадим Витальевич рассказал, что в 1995 году окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета имени В.П. Астафьева, затем – юридический факультет Алтайского государственного университета, аспирантуру в юридическом институте Томского государственного университета. По юридическому направлению продолжил учебу в докторантуре Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина.

Профессиональный путь нашего гостя богат и интересен. Он работал и в правоохранительной системе, в управленческой сфере, в частности в Администрации Красноярского края – в Агентстве профессионального образования и науки, затем – проректором Красноярского государственного педагогического университета имени В.П. Астафьева.

– Еще один аспект моей деятельности – деятельность экспертная. Как научный работник я выступал в качестве эксперта в сфере образования в части правовых вопросов, разработки правовых актов, регламентирующих образование. В связи с этим я был приглашен в Москву в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки в качестве начальника Управления правового, инструктивного, аналитического обеспечения, затем стал заместителем руководителя службы. Работал я и в вузе – проректором Московского государственного педагогического университета, а с октября 2015 года – в центральном аппарате Россотрудничества – начальником управления сотрудничества в сфере образования и науки, затем начальником управления правового и кадрового обеспечения деятельности Россотрудничества. И вот уже полгода я возглавляю представительство Россотрудничества в Республике Абхазия.

– Ваше образование и опыт работы, Вадим Витальевич, открывают огромные возможности – и для исследований, и для того, чтобы вы делились уже имеющимися знаниями, что особенно ценно на стыке двух профессий. Ведь сегодня не только в Абхазии и России, но и в мире в целом людей мучают неразрешимые вопросы: как, каким образом избавить молодых и юных от преступных соблазнов, как направить их на позитивные действия, как заинтересовать наукой, искусством, спортом, привить здоровые привычки. Поэтому важно, чтобы на жизненном пути каждого подрастающего человека встречались люди, способные разжечь интерес к учебе, спорту, исследованиям родного края, например…

А были ли в вашей жизни люди, повлиявшие на ваш личностный и профессиональный рост? Ведь ваше формирование как специалиста, как личности происходило в непростые девяностые годы, когда многие ценностные ориентиры были утрачены…

– Все это верно. Мне в жизни повезло: мне с самого детства встречались люди, которые помогали мне, в том числе и поверить в собственные силы. Да, взять моего нынешнего руководителя Элеонору Валентиновну Митрофанову. Собственно, это она сочла целесообразным направить меня именно в Абхазию – при том, что в Россотрудничестве придается очень большое значение работе в странах постсоветского пространства, а тем более в Республике Абхазия. Ведь ваша страна особая, и условия работы у вас существенно отличаются от условий работы в дальнем зарубежье.

С благодарностью я вспоминаю период своей работы в Рособрнадзоре и Россотрудничестве под началом Любови Николаевны Глебовой. Она – пример ответственности и смелости в принятии решений. Нам довелось работать в Рособрнадзоре в сложнейший период, когда в России вводился Единый государственный экзамен, когда осуществлялось переформатирование системы контроля и надзора в сфере образования, вносились изменения в систему лицензирования образовательной деятельности и прочие очень сложные и судьбоносные для сферы образования реформы. Огромную роль в моей жизни сыграли также мой научный консультант по докторской диссертации – профессор, доктор юридических наук, завкафедрой финансового права и одновременно первый проректор Московского государственного юридического университета Елена Юрьевна Грачева и научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Изотович Адамский. Да, собственно, и коллеги, с которыми я работал и работаю в Россотрудничестве, – каждый из них привнес и привносит в мою жизнь что-то свое.

Очень многие встретившиеся мне на пути люди помогли мне выстроить ту самую жизненную линию, которой я продолжаю следовать и сегодня.

При этом особо я должен упомянуть своих родителей – Чеха Виталия Петровича, доктора географических наук, профессора, и Чеха Валентину Анатольевну, научного работника, биолога, проживающих в настоящее время в Красноярске. Именно родители дали мне возможность, помимо всего прочего, получить образование, необходимые знания и умения.

– Бывали ли вы в Абхазии до того, как приступили к работе у нас?

– Конечно же, я бывал в Абхазии, а когда было принято решение о моей работе здесь, то я несколько раз приезжал специально посмотреть на людей, на страну, много читал, интересовался особенностями абхазской жизни. Я уже говорил, что нисколько не удивлен, что такая небольшая по территории страна столь богата талантливыми творческими людьми. За этим я усматриваю не только даровитость самого народа, но и могу предположить, что в Абхазии в определенные исторические периоды была хорошо продуманная кадровая политика: ярких талантливых людей вовремя замечали, выдвигали, поручали ответственные дела. Уверен, что немалую роль в этом играете вы, журналисты. Ведь ваша задача – находить и представлять людей с интересными яркими судьбами.

Роль как своего рода механизм для отбора кадров, которую в прежние времена выполнял комсомол, сегодня взяли на себя средства массовой информации. Ведь именно СМИ помогают заметить неординарную личность и являются своего рода драйвером для продвижения такого человека по служебной лестнице. Так что, безо всякого преувеличения, главным инструментом системы выдвижения на ответственные посты становится журналистика. Поэтому одной из задач нашего представительства мы видим в работе со СМИ, в организации различных семинаров, тренингов. Мы придаем особое значение естественному процессу передачи бесценного профессионального опыта, которым можете поделиться вы, маститые журналисты, с молодыми коллегами.

– Каковы основные цели и направления работы представительства Россотрудничества в Абхазии? – спросил Юрий Кураскуа.

– Наше представительство работает в тесном взаимодействии и при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия и другими российскими организациями, в частности с 7-й военной базой, с Пограничным управлением Российской Федерации в Республике Абхазия, с Домом Москвы. Мы находимся в контакте с руководством Республики Абхазия, с администрациями районов, с органами местного самоуправления на территории республики, как я уже говорил, со средствами массовой информации, с общественными организациями и, конечно, с организациями соотечественников, зарегистрированными на территории Республики Абхазия, и просто с инициативными неравнодушными гражданами.

Среди важнейших позиций нашего сотрудничества выделю несколько. Первая, развивающаяся очень успешно – это российско-абхазское культурное взаимодействие, второе – взаимодействие в сфере общего и высшего образования. Третья позиция касается дополнительного образования для школьников и педагогов, а также внеурочной деятельности, которую мы рассматриваем как дополнение к образовательному процессу. Считаю обязательным выделить также работу с молодежью, заслуживает внимания историко-патриотическое направление, а также поддержка российско-абхазского научного взаимодействия в рамках имеющихся возможностей и полномочий. Еще одна жизненно важная для любого современного общества позиция – пропаганда здорового образа жизни, что мы рассматриваем как положительный пример для молодежи. Реальные современные герои, проявившие себя в том или ином виде деятельности или спорта, помогают юношам и девушкам сделать здоровый образ жизни приоритетным для себя.

– А какие мероприятия по перечисленным направлениям были проведены с участием представительства Россотрудничества?

– Что касается российско-абхазского культурного взаимодействия, то у нас постоянно работает литературная гостиная, в которой мы в свободной интерактивной форме обсуждаем те или иные темы, и каждый желающий может принять в них участие. Это и беседы за круглым столом, приуроченные к юбилейным датам со дня рождения писателей, поэтов, художников, знаковых фигур, знаковых для обеих наших стран, а также мероприятия, посвященные, например, Дню родного языка, который проводится как в Абхазии, так и в России. Не далее как в апреле текущего года состоялось очень важное событие – Государственный русский драматический театр имени Фазиля Искандера при поддержке представительства Россотрудничества показал на фестивале в Саранске, на мой взгляд, совершенно гениальный спектакль по повести Льва Николаевича Толстого «Хаджи-Мурат». Это произведение очень сложно переносить на сцену, и «Хаджи-Мурат», поставленный абхазскими мастерами, произвел потрясающее впечатление на российского зрителя.

Все вы, я надеюсь, видели по телевидению интервью с генеральным директором РУСДРАМа Ираклием Хинтба по возвращении с фестиваля, в котором он подробно рассказал, как принимали спектакль в Саранске: и не только публика приветствовала его восторженно, очень высоко было мнение критиков. Не случайно РУСДРАМ со спектаклем «Хаджи-Мурат» был приглашен на фестиваль «Толстой», который состоится в усадьбе Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне в июле текущего года.

В ноябре 2018 года мы выступили в качестве организаторов фестиваля Дружбы народов, приуроченного ко Дню народного единства, который широко отмечается в России в первых числах ноября. Удалось представить и национальные общины, и различные организации, и отдельных талантливых творческих людей. Планируем провести этот фестиваль и в нынешнем году.

С нашим участием был организован велопробег от памятника Неизвестному солдату в столице Абхазии в Гулрыпшский район, к месту захоронения воинов, умерших в годы войны в госпиталях Абхазии. Большинство из них были ранены на перевалах Абхазии – на Санчарском, на Клухорском, где шли кровопролитные бои между элитными войсками германского вермахта и частями Красной Армии, в составе которых было немало уроженцев Абхазии. Это мероприятие, с нашей точки зрения, весьма важное. И хотя оно спортивной направленности, но в то же время способствует повышению интереса у молодежи к истории родной страны, собственных семей, ведь в Абхазии, пожалуй, как и в большинстве стран постсоветского пространства, трудно найти семью, в которой бы не хранили память о герое Великой Отечественной войны. По рассказам моих абхазских друзей я знаю, что именно на героев той войны равнялась молодежь Абхазии, вступая в бой с врагом во время Отечественной войны народа Абхазии в 1992-93 годах. Среди участников велопробега были школьники, студенты, представители бизнеса и других категорий граждан Республики Абхазия. Всего более двух десятков человек.

Еще одно важное мероприятие было приурочено к годовщине Великой Победы – шахматный турнир в столице Абхазии. В связи с этим подчеркну, что каждый, кто всерьез начинает заниматься шахматами, знает подоснову этого посвящения: ведь война была выиграна не только благодаря мужеству многих тысяч солдат, но и превосходству интеллекта советских военачальников над германскими стратегическими расчетами. А где еще молодому поколению совершенствовать интеллект, как не за шахматной доской?

В первой половине мая на территории Очамчырского района мы провели целый комплекс спортивных мероприятий – забеги на несколько дистанций, Веселые старты, велопробег. Во всех этих состязаниях были задействованы как школьники и студенты, так и представители старшего поколения, в общей сложности более 600 человек.

Представительство Россотрудничества в Абхазии принимало участие в организации этого праздника спорта и здоровья вместе с Администрацией Очамчырского района, компанией «А-Мобайл», Федерацией триатлона Республики Абхазия.

Зашел разговор и о том, насколько подготовленными приходят на экзамены выпускники школ Абхазии, претендующие на лимиты в российские вузы. Юрий Кураскуа, поднимая этот вопрос, сделал акцент на том, насколько педагоги и родители выпускников осознают ответственность перед собственным государством и ориентируют ли детей на профессии, востребованные в республике, – например, на инженерные специальности, в частности в сфере энергетики, гидротехники.

– Это очень интересный вопрос. Действительно, между потребностями современного Абхазского государства в специалистах тех или иных направлений и желанием молодых людей обрести популярные сегодня профессии юриста, экономиста и дипломата существует огромная пропасть. Однако с каждым годом пропасть эта сужается, проходит мода на так называемые престижные профессии, по которым невозможно устроиться на работу. Молодые люди осознают, что намного важнее найти интересную работу с достойной заработной платой, чем скучать в офисе, получать при этом символическую сумму, да еще и чувствовать себя невостребованным. Сами молодые специалисты с юридическим и экономическим образованием понимают, что их сегодня переизбыток, и начинают смотреть на вещи реально.

Что же касается уровня знаний абхазских абитуриентов, то по опыту последних лет мы можем констатировать: подготовка по такому предмету, как химия, например, в Абхазии находится на очень высоком уровне. Это легко объяснимо: у вас весьма популярна профессия врача, и многие готовятся к поступлению в медицинский вуз.

Уровень подготовки абитуриентов по русскому языку тоже можно назвать вполне достойным, а вот с математикой дело обстоит куда скромнее.

В то же время важно помнить, что уровень подготовки, демонстрируемый на отборочных испытаниях, не может предопределить образовательной траектории для того или иного молодого человека в дальнейшем. Бывает множество ситуаций, когда абитуриент, чьи знания показались комиссии весьма средними, в процессе обучения может продемонстрировать очень высокий потенциал и добиться блестящих результатов. К сожалению, бывает и наоборот.

– Чтобы граждане Абхазии понимали, как будет осуществляться предоставление квот в дальнейшем, считаю нужным сделать некоторые пояснения, – подчеркнул наш гость. По своему статусу или назначению квота как таковая – это механизм обеспечения социально-экономического развития и российско-абхазского экономического и торгового взаимодействия. И, сами понимаете, она никак не может отвечать исключительно желанию конкретного молодого человека приобрести ту или иную престижную специальность.

С точки зрения российского Закона «Об образовании», образование – это удовлетворение потребности государства, общества и личности. В применении к квоте потребности государства и общества имеют приоритетное значение. Так что и в дальнейшем при выделении квот для абитуриентов из Абхазии российские коллеги будут ориентироваться на потребности Абхазии в тех или иных специалистах. И это обстоятельство накладывает на всю рабочую группу по отбору лучших абитуриентов и оценке их работ особую ответственность.

В состав рабочей группы с абхазской стороны в этом году входили министр и заместитель министра науки и образования Адгур Какоба и Дмитрий Гварамия, министр труда и занятости Руслан Аджба, замминистра здравоохранения Алхас Конджария, а также представители Абхазского государственного университета – проректор Владимир Делба и декан юридического факультета Сергей Смыр. С российской стороны в комиссию входили заведующий консульским отделом Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия Валерий Громушкин, сотрудники Торгового представительства Российской Федерации в Республике Абхазия Владимир Цой и Юрий Мотовилов и работники представительства Россотрудничества.

Отметил Вадим Витальевич Чеха и несколько моментов, привнесенных при отборе абитуриентов на те или иные квоты непосредственно в этом году, при том, что мест было выделено 50 (из них на бакалавриат – всего 18). В нынешнем году преобладали квоты, предоставляющие возможность продолжить образование в магистратуре и аспирантуре. Почему был именно такой подход? Магистратура – это очень гибкий способ образования, позволяющий углублять и совершенствовать подготовку по уже полученной специальности. Например, это возможность для студентов АГУ поступить в российскую магистратуру, продолжить обучение по такой специальности, как журналистика. К тому же не стоит забывать, что предоставленная квота предполагает, что получивший образование вернется и будет работать в Абхазии.

– Мы знаем, что именно в представительстве Россотрудничества очень хорошо знают, специалисты каких направлений нужны сегодня в Абхазии. Лимиты на многие из них на протяжении нескольких лет оказывались невостребованными… Как сегодня обстоит с этим дело?

– Специальностей, которые нужны сегодня и особенно будут востребованы в Абхазии в ближайшее время, немало. Я уже сказал, что мы стали подходить к распределению квот несколько иначе. Постарались учитывать потенциал абитуриентов. К примеру, ребятам, которые продемонстрировали очень хорошую подготовку по химии и при этом не добрали до проходного балла в медицинский вуз, мы предложили два места по специальности «промышленная экология и биотехнологии». Сегодня в Абхазии это очень актуальное и чрезвычайно востребованное направление, и мы намерены популяризировать его вместе с абхазскими специалистами.

Востребованы и сегодня, и будут востребованы в перспективе такие направления, как виноделие, рыбоводство, овощеводство и плодоводство, технология пищевых производств. Особый акцент был сделан на профессиях для туристической сферы, специальностях, связанных с информационными технологиями, а также транспортом, логистикой, экономикой.

Журналисты газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураскуа, Лилиана Яковлева, Русудан Барганджия, Эсма Арджения, Лейла Пачулия и Заира Цвижба задавали Вадиму Витальевичу и другие вопросы.

Сопровождали гостя во время визита в редакцию его помощник Анжела Кове и юрисконсульт представительства Андрей Удалов.

Беседу записала Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 59Выпуск: 3799Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА