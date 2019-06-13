С ЛЮБОВЬЮ К ЯЗЫКУ

«В настоящее время вопрос сохранения языка очень важен, и, отвечая на вопрос, может ли песня сохранить или помочь сохранению языка, отвечу – да. Во-первых, речь идет о том, что песня – это одна из самых древнейших и вместе с тем самых простейших музыкальных форм. Когда же речь идет о песне на родном языке, даже те, кто не являются носителями языка, в силу того, что песня им нравится и трогает их эмоциональные струны, она проще находит путь к сердцу», – подчеркнула музыковед, преподаватель Сухумского государственного музыкального училища Асида Царгуш. Она отметила, что с помощью песни на родном языке можно приобщить детей к родному языку и привить им любовь к нему.

Спутник-Абхазия

Номер: 59Выпуск: 3799Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия