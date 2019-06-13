16 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА АБХАЗИИ

В Абхазии по многолетней традиции отмечают День медицинского работника.

Граждане нашей страны высоко ценят преданное служение охране здоровья.

В медицинских учреждениях работают специалисты с большим опытом и знаниями. Рядом с ними подрастает новое поколение врачей, прошедших отличную подготовку в вузах Российской Федерации и других зарубежных государствах.

Эта неразрывная связь поколений служит надежной основой для дальнейшего развития медицины.

Наши врачи и медсестры проявляли мужество и самоотверженность, спасая наших бойцов в тяжелых полевых условиях в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Медицина в Абхазии на пороге реформирования. И насколько эффективными окажутся эти преобразования, зависит от каждого из нас. Необходимо сплотиться и сделать все возможное во имя достижения и воплощения в жизнь одной цели – здоровья народа нашей многонациональной Апсны.

Номер: 59Выпуск: 3799Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.