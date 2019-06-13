ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГОСГРАНИЦЫ

Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев в ходе рабочей поездки в Абхазию встретился с руководством МЧС республики и обсудил вопрос упрощенного пересечения государственной границы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния указал на необходимость упростить режим для воздушного и наземного транспорта, который будет эвакуировать пострадавших в российские лечебные учреждения. Стороны обсудили вопросы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проблему подготовки медицинского персонала высшего и среднего звена. Л.Квициния считает необходимым обучать сотрудников МЧС Абхазии в вузах Министерства здравоохранения России.

Спутник-Абхазия

Номер: 59Выпуск: 3799Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия