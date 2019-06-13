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13.06.2019
Номер: 59
Выпуск: 3799
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия
ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГОСГРАНИЦЫ
Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев в ходе рабочей поездки в Абхазию встретился с руководством МЧС республики и обсудил вопрос упрощенного пересечения государственной границы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния указал на необходимость упростить режим для воздушного и наземного транспорта, который будет эвакуировать пострадавших в российские лечебные учреждения. Стороны обсудили вопросы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проблему подготовки медицинского персонала высшего и среднего звена. Л.Квициния считает необходимым обучать сотрудников МЧС Абхазии в вузах Министерства здравоохранения России.
Спутник-Абхазия
Номер: 59
Выпуск: 3799
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия