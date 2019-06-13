В МОСКВЕ ПРОЙДЁТ ФЕСТИВАЛЬ «АПСНЫ»

30 июня в парке «Красная Пресня» в Москве уже во второй раз пройдет фестиваль «Апсны», гости которого смогут побывать на колоритной абхазской свадьбе, попробовать национальную кухню, выпить кофе на сухумской «Брехаловке», попробовать себя в изучении абхазского языка в специальной школе.

«Программа довольно похожа на прошлогоднюю. Когда удачно получается, не хочется что-то менять. Но, конечно, мы дополняем программу новыми мероприятиями. Будет большая концертная часть, откроем стенд, посвященный Всемирному абхазо-абазинскому конгрессу, который расскажет о нашей диаспоре. Мы хотим оформить стенд с фотографиями Баграта Шинкуба, Фазиля Искандера, Хиблы Герзмава, Кериман Эбжноу. Это будет праздник хорошего настроения», – рассказал глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.

На фестивале также будут разыгрываться путевки, обладатели которых поедут в Абхазию.

«Весь актив диаспоры занят в организации мероприятия. Кто-то занимается фуд-кортами, кто-то техническими вопросами. Также будут привлечены волонтеры. В этом году их будет до 40 человек. В основном это абхазские студенты, обучающиеся в Москве», – отметил Агрба.

Целью фестиваля «Апсны» является знакомство жителей Москвы с традициями абхазов.

«Абхазии нужна какая-то открытая, добрая пропаганда. Необходимо показать лучшие стороны нашей страны, наши традиции, чтобы люди с удовольствием приезжали в Абхазию. Наша цель – открыть республику для москвичей. В прошлом году было много посетителей, люди интересовались нашими павильонами. Нам бы очень хотелось сделать фестиваль ежегодным, но для этого нужно думать над наполнением программы, предлагать что-то инновационное», – добавил Агрба.

Фестиваль «Апсны», организованный Московской абхазской диаспорой, впервые прошел в столице России 30 сентября 2018 года. На нем были представлены «Брехаловка» (кафе на набережной Сухума. – Ред.), абхазская свадьба, также был показан киноальманах «7 новелл».

Пресс-служба МАД

Номер: 59Выпуск: 3799Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба МАД