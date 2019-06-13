ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

На прошедшем в Посольстве России в Абхазии торжественном приеме по случаю празднования Дня России присутствовали Президент РА Рауль Хаджимба, Премьер-министр РА Валерий Бганба, Спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, министры, депутаты, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в Абхазии Олег Боциев, государственные и общественные деятели страны.

Приветствуя гостей, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Абхазии Алексей Двинянин сказал: «Как вы знаете, завтра мы отмечаем День России. Наши союзнические отношения с Абхазией позволяют мне сказать, что это не только День России, но и день российско-абхазской дружбы».

С поздравительной речью на приеме выступил Президент РА Рауль Хаджимба: «В новейшей истории дружественной нам России дата 12 июня 1990 года приобрела особую актуальность и политическую значимость. В этот день была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Это знаменательное событие явилось еще одним уверенным шагом на пути становления и утверждения российской государственности, консолидации всех народов, связывающих свой исторический путь с судьбой России, ее выдающимися достижениями» (выступление Р.Хаджимба опубликовано в предыдущем номере).

Далее выступил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, который отметил, что этот праздник связан с событиями 30-летней давности, когда в России начались эпохальные преобразования в политической, экономической и духовной сферах. «Круговорот 90-х изменил нашу сегодняшнюю жизнь. Многие из собравшихся прошли этот сложный и драматический период, почувствовав на себе все невзгоды и проблемы. Мы научились твердо отстаивать свои интересы на международной арене, проводя собственную, независимую внешнюю политику. Пример этому – справедливое признание независимости Абхазии в 2008 году. Уверен, что тесное сотрудничество России и Абхазии, основанное на вековых традициях дружбы, культурной и духовной близости двух народов, это залог благополучной жизни. Год от года оно будет расти и обогащаться. Сердечно поздравляю с праздником наших соотечественников, которые живут и трудятся сегодня на гостеприимной абхазской земле. Вы вносите посильный вклад в процветание Страны Души, укрепление традиционно дружеских отношений между нашими государствами, работаете на экономическую и культурную интеграцию, развитие добрососедства».

Мадина ЧАГАВА

Номер: 59Выпуск: 3799Рубрика: политикаАвтор: Мадина ЧАГАВА