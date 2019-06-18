АВТОМОБИЛЬ ВОВРЕМЯ И В НУЖНОМ МЕСТЕ

На прошедшей в ассоциации работников СМИ РА пресс-конференции автор проекта единой диспетчерской службы Абхазии Александр Басария рассказал о преимуществах социально-экономического проекта, который был презентован в марте 2019 года в городе Гале. «Он не является государственным и был запущен при поддержке председателя фонда «Союза ветеранов батальона «Горец», Героя Абхазии, Аршба Вианора Григорьевича. Приложение «А-такси» получило социальную направленность, так как имеет много пунктов, помогающих увеличивать заработок водителям, среди которых немалое количество ветеранов войны. Мы запустили акцию, приуроченную ко дню Победы 30 сентября, которая предлагает всем ветеранам, работающим в этой сфере, подключиться к нашему приложению и получать бесплатно заказы до 30 сентября во всех городах Абхазии».

Басария сообщил, что у них уже подписано соглашение с организациями: «Амцахара», «Аруаа», «Абааш», «Союз ветеранов батальона «Горец», «Абхазская Гвардия». Также Александр Басария отметил, что еще одним бонусом для клиентов работы единой диспетчерской службы является снижение стоимости поездок. «Единная программа, позволяющая объединить всех пассажиров и таксистов, дает возможность пассажирам быстро получить автомобиль к нужному месту, а водитель такси может работать без холостого хода по принципу от клиента к клиенту. Таким образом, все довольны. Кроме того, наша программа адаптирована для водителей с ограниченными возможностями, к примеру, к глухонемым, то есть появляется возможность соединить клиента и водителя не только прямыми звонками, но и push-уведомлением (всплывающее окно небольшого размера, на экране вашего устройства. – Ред.). Затем пассажир через приложение может оценить работу водителя или состояние автотранспортного средства. Также мы уделяем активное внимание на безопасность перевозок. Планируем во всех автомобилях установить устройство, позволяющее пристегивать детей. Для тех, кто не пользуется андроидом, есть система единой диспетчерской службы, куда они могут позвонить и вызвать такси, а диспетчер направит находящуюся поблизости машину», – сказал он.

Басария отметил прибыль работников такси в единой диспетчерской службе. «За 12 часов работы водители смогут получить около 10 тысяч рублей при оплате патента в месяц 10 600 рублей. Этот патент не будет ощущаться, если водитель в месяц будет зарабатывать около 90 тысяч. У машин – 4 вида категорий: эконом-класс (без кондиционера); комфорт-класс (с кондиционером, иномарки); минивэны; грузовые машины. Водителям нужно иметь телефон или планшет на базе «Андроид» и сим-карту РФ для определения позывного. Также будет возможность принимать расчеты по безналичной оплате от пассажиров», – добавил Басария.

Мадина ЧАГАВА

Номер: 60Выпуск: 3800Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА