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18.06.2019
Номер: 60
Выпуск: 3800
Рубрика: общество
Автор: Елена НАЙДЕН, Сибирский институт фундаментальной биологии и биотехнологии, 2 курс, летняя практика -2019 в Абхазии
Нам пишут
АБХАЗИЯ
Страна горных озер и бескрайних речушек,
Где солнце встает, освещая луга,
Где слово мазками кистей непослушных,
По синему небу бегут облака.
Где грозный Кавказ, как заботливый папа,
Собой прикрывает от ветра и бурь,
Как маленьких деток, всех нас без остатка,
Не важен ему весь наш пройденный путь.
Где лес многолетний стоит величаво,
И горы, что держат простор синевы.
Где скромные птицы поют многогласно
В их песнях, как в море купаемся мы.
Здесь люди как люди и звери как звери
И руку протянут без всяких причин,
Здесь можно влюбиться, дождаться, поверить,
Здесь место, в котором хотелось бы жить!
Елена НАЙДЕН, Сибирский институт фундаментальной биологии и биотехнологии, 2 курс, летняя практика -2019 в Абхазии
Номер: 60
Выпуск: 3800
Рубрика: общество
Автор: Елена НАЙДЕН, Сибирский институт фундаментальной биологии и биотехнологии, 2 курс, летняя практика -2019 в Абхазии