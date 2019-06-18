Нам пишут

АБХАЗИЯ

Страна горных озер и бескрайних речушек,

Где солнце встает, освещая луга,

Где слово мазками кистей непослушных,

По синему небу бегут облака.

Где грозный Кавказ, как заботливый папа,

Собой прикрывает от ветра и бурь,

Как маленьких деток, всех нас без остатка,

Не важен ему весь наш пройденный путь.

Где лес многолетний стоит величаво,

И горы, что держат простор синевы.

Где скромные птицы поют многогласно

В их песнях, как в море купаемся мы.

Здесь люди как люди и звери как звери

И руку протянут без всяких причин,

Здесь можно влюбиться, дождаться, поверить,

Здесь место, в котором хотелось бы жить!

Елена НАЙДЕН, Сибирский институт фундаментальной биологии и биотехнологии, 2 курс, летняя практика -2019 в Абхазии

Номер: 60Выпуск: 3800Рубрика: обществоАвтор: Елена НАЙДЕН, Сибирский институт фундаментальной биологии и биотехнологии, 2 курс, летняя практика -2019 в Абхазии