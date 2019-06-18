СПОРТ

В Чеченской Республике прошел открытый Республиканский турнир по вольной борьбе, в котором приняли участие около 300 спортсменов из Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Якутии, Ставропольского края, а также борцы Гудаутской детско-юношеской спортивной школы.

По итогам турнира абхазские спортсмены завоевали две золотые и две серебряные медали.

Первые места заняли Герзмава Алан в весовой категории 32 кг и Цугба Ренат в весовой категории до 38 кг.

Вторые места заняли Партанадзе Данат в весовой категории до 24 кг и Аргун Алим в весовой категории до 41 кг.

Тренируют спортсменов Партанадзе Джон и Цвейба Адам.

Номер: 60Выпуск: 3800Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту