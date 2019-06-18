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СПОРТ 18.06.2019

СПОРТ

В Чеченской Республике прошел открытый Республиканский турнир по вольной борьбе, в котором приняли участие около 300 спортсменов из Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Якутии, Ставропольского края, а также борцы Гудаутской детско-юношеской спортивной школы.

По итогам турнира абхазские спортсмены завоевали две золотые и две серебряные медали.

Первые места заняли Герзмава Алан в весовой категории 32 кг и Цугба Ренат в весовой категории до 38 кг.

Вторые места заняли Партанадзе Данат в весовой категории до 24 кг и Аргун Алим в весовой категории до 41 кг.

Тренируют спортсменов Партанадзе Джон и Цвейба Адам.


Номер:  60
Выпуск:  3800
Рубрика:  спорт
Автор:  Государственный комитет РА по физической культуре и спорту

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