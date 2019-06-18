ВИНОГРАДОРСТВО И ВИНОДЕЛИЕ В ДРЕВНЕЙ АБХАЗИИ

Истоки

Виноградарство и виноделие известно абхазам с давних времен. Об этом свидетельствует широкая научная ниша, представленная богатым ассортиментом – исторических, археологических, языковых и фольклорных материалов. Более ранние письменные сведения о выращивании винограда в Абхазии содержатся в произведениях авторов античного мира. Так, древнегреческий писатель и историк Ксенофонт (V в. до н.э.) в «Анабасисе» отмечал, что «…жители Кавказского Черного моря готовили густые и крепкие вина, которые были приятные на вкус и отличались своим ароматом…».

Значительную ценность в этом аспекте представляют и филологические материалы. Как известно, абхазская лексика отличается большим многообразием и обилием слов, связанных с названием отдельных сортов винограда. Так, в абхазском языке для обозначение виноградной лозы используется древний термин «аёахъа», виноград «ажь», вино «аюы». Виноградник на абхазском языке называется – ажь абащча. В науки давно установлено, что абхазское название вина – юы – принято считать архаичным термином абхазского происхождения. В пользу этого также говорит и название «дикой лозы» «абна аёахъа», известное как «птичий виноград» «ацыс абна аёахъа». Эти термины вполне могут свидетельствовать о произрастании на территории древней Абхазии докультурного, т.е. дикого винограда. Абхазский язык также изобилует множеством терминов в области биологии виноградного растения. Так, для обозначения грозди винограда и ее частей используются такие термины как: ажьымжъа – гроздь; ажьыргъыц – ягода винограда; ацъа – кожа винограда; агъаяь – виноградное семя и т.д.

Значительный интерес также представляет абхазское название инвентаря, используемого в этой отрасли виноградного хозяйства, который можно условно разделить на три категории: винная посуда – «ажьыхъара» – огороженное место, служившее временным хранилищем собранного виноградного урожая; «аюыцара» – постройка для выделки и хранения вина; «аищъа» – липовое или каштановое выдолбленное бревно, служившее для давки винограда; «ахапшьа» – винный кувшин, зарытый в землю; «ауалыр» – бочка для хранения вина. В эту же категорию входит и подсобная посуда в виноделии, вместе с ней и подсобный инвентарь. Немаловажное значение имеет и абхазские название орудия, например, аигъышъ – род топорника для обрезки виноградной лозы. В целом в абхазском языке установлено более 266 слов – терминов и выражений, относящихся к винодельческой отрасли. Из них около 80 абхазских названий сортов винограда. Все это позволяет убедительно говорить о том, что Абхазия входила в ареал освоения культуры винограда. Одним из существенных дополнений к данному концепту являются древние эпические сказания о нартах, отраженные в абхазской версии нартского эпоса. В этом уникальнейшем творческом памятнике абхазского народа имеется немало сведений, говорящих о происхождении культуры винограда у абхазов. Тематически в эпосе культивируется несколько самостоятельных сюжетов, связанных с конкретными персонажами. Они выступают в качестве исторических циклов освоения культуры виноградарства древними абхазами.

Один из вариантов сказания о происхождении винограда повествует о том, что один из нартов принёс какую-то палочку, которую он закопал в землю. Спустя некоторое время там выросло растение, которое стало обильно плодоносить. Затем нарты узнали, что это – виноград, и стали его размножать. Учитывая локальный характер этих версии, мы приведем более развернутое сказание о «Великом кувшине» из традиционного абхазского эпоса. Так, «Великий кувшин» повествует о том, что виноградники нартов – предков абхазов – были обширны и славились обильными урожаями винограда.

В прошлом абхазы в период сбора винограда «ажь0аарамза» в честь бога Нара совершали соответствующие обряды. Хранили вино нарты в глиняных кувшинах. Следует отметить, что эта культура сохранилась до наших дней и иллюстрируется на примере ритуала открытия и закрытия обрядового кувшина, приуроченного к разным событиям в религиозной жизни абхазов.

Как повествует нартский эпос, Вадзмакят не был простым глиняным кувшином. Он отличался свойствами, тайна которых не раскрыта до сей поры. Вино, которое содержалось в этом кувшине, обладало особым свойством: выпив его, нарты становились еще более могучими. Нартскому вину свойственны такие особенности, как жизненная сила, духовное благоденствие, очистительные способности и многое другое.

Великий нартский кувшин по фольклорным данным был зарыт в сердце Кавказских гор. Он являлся самым значимым и ценнейшим богатством из того, что имели нарты. Однако, как бы ни дружили между собой они, как бы ни были спаяны родственной кровью, между ними пошли разногласия из-за владения отцовским имуществом. В итоге им пришлось поделить отцовское состояние. Сам цикл разделения имущества насыщен разными мотивами и сюжетами.

Таким образом, представленный фон исследования позволяет рассматривать виноградарство и виноделие в контексте древнейшей трудовой (сельскохозяйственной) деятельности абхазского общества, а территорию современной Абхазии вполне можно рассматривать как зоны прародины виноградарства и виноделия. Совокупность приведённых данных доказывает, что виноградарство и виноделие являются древнейшими занятиями абхазского общества. Традиция производства вина неразрывно связана с историей абхазского этноса. Тезис о том, что территория Абхазии является одним из очагов зарождения культуры виноградарства подтверждается на базе историко-культурного и филолого-фольклорного материалов. Затрагивается винодельческое терминологическое поле абхазского языка, которое представлено наиболее убедительными словарными единицами из области названий самого винограда, его биологии и винодельческого инвентаря. Существенным дополнением данного спектра является древнейшее эпическое творчество абхазов. В нем прослеживаются отдельные сюжетообразующие мотивы и его главные фигуранты, образы которых неразрывно связаны с темой виноградарства. Достоверность некоторых мотивов и действий эпического цикла обосновывается на примере данных материальной культуры абхазов. Все это позволяет утверждать, что культура виноградарства и виноделия является одним из древнейших занятий абхазского этноса.

МАЧЫЧ-ИПА (КОБАХИА) Ф., м.н.с. отдела истории АбИГИ им. Д. И. Гулиа, АЧБА Н., генеральный директор ООО «Вина и воды Абхазии»

Номер: 60Выпуск: 3800Рубрика: обществоАвтор: МАЧЫЧ-ИПА (КОБАХИА) Ф., м.н.с. отдела истории АбИГИ им. Д. И. Гулиа, АЧБА Н., генеральный директор ООО «Вина и воды Абхазии»