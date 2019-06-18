ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ ВИКТОРА ГРОМОВА

Удивительные люди

Житель украинского Верхнеднепровска Виктор Громов, пожалуй, самый известный целитель и экстрасенс на постсоветском пространстве. Говорят, к Громову за советами приезжает масса знаменитостей: украинские политики, российские телезвезды и многие другие люди, верящие в божественное чудо исцеления. Господь сподобил абхазский народ обрести его вещую силу – Виктор Громов приехал в Абхазию. Его приезд организовала группа абхазских граждан, которые не так давно с его помощью поправили своё здоровье. Оплатив все расходы, они уладили формальности с документами для пересечения двух государственных границ, его пребывание здесь и организовали приём граждан нашей республики.

Виктор Громов провел свое детство в Верхнеднепровском интернате. Он вспоминает, что в то время его способность казалась ему необъяснимой, мальчик не мог понять, что с ним происходит. В 15 лет Виктор попал в больницу. Это событие и стало решающим для него в выборе жизненного пути. Витю в больнице попросили присмотреть за тяжело больным мальчиком. К сожалению, ребенок умер практически на руках у будущего целителя. Для пятнадцатилетнего парня это был сильный стресс, который стал своеобразным толчком к осознанию своих способностей. Первыми свидетелями его ясновидения стал медперсонал. Как-то в палату к Виктору вошли санитарка и медсестра. Парень, как в кино, «увидел», что у одной из женщин родится мертвый ребенок, а у другой все будет хорошо и скоро родится девочка. В дальнейшем все так и получилось. Вначале люди с недоверием относились к предсказаниям Виктора. Но через время сказанное воплощалось в жизнь, молва о способностях Виктора Громова распространилась далеко за пределы Верхнеднепровска.

К имени украинского экстрасенса часто добавляют «вещий». О нем написали все украинские газеты, а российский телеканал «НТВ» даже снял целый фильм. В нем целитель из маленького украинского городка показан как феномен: с детства больной церебральным параличом мужчина ставит на ноги людей с самыми тяжкими недугами. В Верхнеднепровске любой подскажет, как найти «вещего» Виктора. У одноэтажного каменного дома на Театральной улице – ряды микроавтобусов с надписью «Виктор Громов». Сервис доставки клиентов хорошо налажен: люди за месяц записываются на прием.

…Территория вокруг гостиницы «Интер-Сухум» с утра напоминает автомобильный парк, а у входа и в фойе десятки людей: старики, мамы с маленькими детьми, инвалиды-колясочники, целые семьи – все терпеливо ждут очереди.

– Не загораживайте проход, – командует женщина средних лет, сотрудница гостиницы, а двое молодых мужчин стараются провести Виктора Громова в номер гостиницы, который приспособили для приёма граждан. Это помощники Громова.

– Дар у него от Бога, к нему надо с верой приезжать, иначе не вылечит, – говорят посетители.

Очередь между тем продвигается неожиданно быстро. На одного человека – не больше пяти минут. В день Виктор Громов принимает до 200 человек. Тарифа на оплату его услуг нет, каждый поступает так, как считает нужным.

…И вот я на приёме у Виктора Громова. В номере гостиницы на столе стоят иконы и горит большая свеча. Я не стала задавать лишних вопросов, так как всё о нём узнала из соцсетей. Я просто спросила о том, как ему удаётся диагностировать болезни у людей с такой точностью? Виктор ответил: «Я лечу руками. Когда врачи сообщают человеку, что у него болезнь, его биополе нарушается, а я даю ему надежду. Меня Бог призвал помогать людям».

Затем дело дошло до моего личного здоровья, и я совсем разволновалась: целитель абсолютно точно рассказал обо мне и моих заболеваниях. На прощание обнял и долго держал за руки.

Виктор – человек трудной судьбы и с душой ребенка. Он дружелюбный и приятный в общении, располагает к себе. На прием к нему со своими проблемами и бедами люди едут за тысячи километров, не считаясь с затратами, хотя Виктор Анатольевич Громов денег за прием не берет. Люди едут за помощью, отчаявшись получить эту помощь где-либо еще. Целитель в помощи никому не отказывает. Узнать мнение тех, кто уже встречался с этим скромным человеком, абсолютно не трудно в интернете. У него много недоброжелателей, завистников. Вот такой он, Громов Виктор, целитель. Отзывы, как и люди, самые разные. Кто-то считает его шарлатаном, кто-то пишет ему благодарственные письма, посвящает стихи, музыку. Но не только лечением славится Громов, но и своими предсказаниями. Многим он помог уладить отношения в семье. Некоторым политикам предсказал, как будут продвигаться дела по службе. Впрочем, пользоваться врачебной помощью целитель Виктор Громов людям вовсе не запрещает. Жалоб на него в соответствующие органы от пациентов не поступало. Да и благодарностей заслужил в жизни немало. Блажен, кто верует.

Виктор Громов был бит судьбой, едва сделав свой первый вдох. Родился он с ужасным диагнозом – ДЦП. Мать такого ребенка не захотела и сразу от него отказалась. На тот момент ей было всего 17 лет. О других родственниках никакой информации нет. Из детского дома Виктора направили в специнтернат с пометкой: «обучению не подлежит». Он, действительно, плохо разговаривал, не читал, не писал. Читать научился совсем недавно. Медицинского образования не имеет. Обладающие каким-либо психическим или физическим изъяном люди, или, на худой конец, просто «не от мира сего» неизменно вызывают понятное сочувствие. Они заставляют задуматься о вопиющем несовершенстве мира и моральных общественных проблемах. Подобное рассматривалось в древности и теперь, как своеобразный духовный подвиг. Блаженные, согласно традиции, всегда были набожны и неизменно творили чудеса.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 60Выпуск: 3800Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ