СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ

В минувшие выходные на спортивных площадках XV Спартакиады школьников Абхазии прошли соревнования по волейболу, боксу и дзюдо.

В волейболе порадовали гагрские школьники, которые вот уже вторую Спартакиаду подряд показывают отличные результаты, и в этом, безусловно, заслуга их наставников. Продемонстрировав отличную игру, чемпионами по праву стали гагрские юноши. Гудаутцы на втором месте, а сухумцам вновь досталась бронза. У девушек места в турнире распределились следующим образом: чемпионками стали спортсменки из Гудауты, на втором месте – из Гагры, а бронза у столичных волейболисток.

Главный судья соревнований по волейболу – заслуженный тренер республики Олег Лакрба.

Более 100 боксеров в 13 весовых категориях от 46 до 85+ килограммов оспаривали право быть чемпионами Спартакиады. В итоге всех проведенных боев общекомандное первое место заняли сухумцы, вторыми стали гулрыпшцы, третьими – боксеры из Гагры. Главный судья соревнований – мастер спорта СССР по боксу Беслан Аршба.

75 дзюдоистов в весовой категории у девушек от 44 до 63+ килограмма, а у юношей от 42 до 81+ кг сошлись на татами, дабы определить чемпионов Спартакиады как в личном, так и в общекомандном зачете. И здесь успех сопутствовал сухумским борцам, серебро – у галцев, бронзу завоевали очамчырцы. Главный судья соревнований – заслуженный тренер по дзюдо Андрей Погосов. Победители и призеры во всех видах соревнований награждены медалями, кубками и грамотами Министерства образования и науки Республики Абхазия.

А с 8 по 10 июля в зале РДЮСШ проходили соревнования по настольному теннису, и также по программе XV Спартакиады школьников. 56 участников представляли все города и районы Абхазии. В состав сухумской команды входили четверо юношей и три девушки: Нарт Дзапшба, Наур Карчава, Александр Козлов, Ален Качарава, Ханифа Воуба, Анна Егорова, Беата Аршба, которые благодаря упорным тренировкам, дисциплине и упорной работе над собой под руководством тренера Руслана Сарьяна стали чемпионами Спартакиады.

На втором месте теннисисты из Гагры, на третьем – Гала. Главный судья соревнований – Бесик Карчава.

Михаил РУСЛАНОВ

Номер: 60Выпуск: 3800Рубрика: спортАвтор: Михаил РУСЛАНОВ