НАГЛАЯ ПОПЫТКА ПЕРЕПИСАТЬ ИСТОРИЮ: ГРУЗИЯ ОБВИНЯЕТ РФ В РУСИФИКАЦИИ АБХАЗИИ

В конце мая президент Грузии Саломе Зурабишвили в выступлении, приуроченном к празднованию дня независимости страны, обвинила Россию в целенаправленной «русификации» абхазского населения. «Второй государственный язык Грузии – абхазский – находится на грани исчезновения, несмотря на всю «заботу» о нём грузинского государства» – заявила грузинский политический лидер.

Действительно, если взглянуть на события двадцатилетней давности можно увидеть истинный уровень грузинской «заботы» об абхазском народе, культуре и языке. Эта «забота» отчетливо прослеживается в заявлении командующего грузинскими оккупационными войсками в Абхазии полковника Каркарашвили от 25 августа 1992 года: «Могу сразу заверить, особенно сторонников господина Ардзинба, и предупреждаю, что с сегодняшнего дня будет запрещено взятие военнопленных. В том случае если переговоры не достигнут успеха, я могу заверить этих сепаратистов, что если из общей численности погибнет сто тысяч грузин, то из ваших (абхазов) погибнут все 97 тысяч». За это высказывание грузинский президент Шеварднадзе нарек его «грузинским рыцарем», присвоил звание генерала и назначил министром обороны Грузии, фактически благословив его на геноцид абхазского народа.

События, произошедшие в Сухуме 22 октября 1992 года, – еще один пример грузинской «заботы» об абхазской национальной культуре. В этот день грузинские войска вероломно захватили Центральный Государственный архив Абхазии и Абхазский институт языка, уничтожив уникальные архивные документы, материалы, рукописи и книги.

Абхазское руководство, в отличие от своих грузинских коллег, чтит историю своего народа и не позволит лицемерно осквернять память многих поколений абхазов. В ответ на заявление президента Грузии, МИД Абхазии опубликовал ответное послание: «Именно во времена нахождения республики в составе Грузии, абхазский язык находился на грани исчезновения, а абхазская интеллигенция, выступавшая за сохранение языка и расширение прав абхазского народа, подвергалась гонениям. Но об этом сегодня в Грузии предпочитают не вспоминать. Гораздо выгоднее тиражировать абсурдный тезис о «русификации» Абхазии.

Также официальный Сухум напомнил, что в 2008 году Россия, которую президент Зурабишвили объявляет основным источником угрозы, своевременно пресекла агрессивные намерения Грузии в отношении Абхазского государства и установила эффективную систему безопасности в регионе, не говоря о содействии Москвы в решении социально-экономических и культурных проблем молодой республики.

Какие шаги были предприняты Грузией для защиты абхазского языка? Сегодня мы наблюдаем лишь абсурдные обвинения грузинского руководства и попытки снять с себя груз ответственности за исторические. Заявление Зурабишвили – яркий пример популярной на Западе практики по подтасовке исторических фактов.

Вместо признания вины своих предков Тбилиси предпочитает лицемерно забыть все свои преступления, направленные на уничтожение культуры, науки, языка – лишение национальной идентичности абхазского народа. Хочется верить, что со временем Грузия осознает все горести и беды, которые она принесла своим историческим соседям и сумеет найти в себе силы для извинений. До сих пор этого, увы, не произошло и мы готовы бороться за независимость нашей родины ведь народная память жива, а люди помнят свою историю и чтят своих героев.

Анатолий ТОРОПОВ, политолог

Номер: 60Выпуск: 3800Рубрика: политикаАвтор: Анатолий ТОРОПОВ, политолог