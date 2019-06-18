К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений доводит до сведения населения, что плодовым декоративным и лесным культурам угрожает опасный карантинный вредитель – АМЕРИКАНСКАЯ БЕЛАЯ БАБОЧКА.

Появились гусеницы первого поколения. При их обнаружении необходимо уничтожить паутинные гнезда с гусеницами путем обрезки и сжигания.

Одновременно следует провести химическую обработку одним из следующих препаратов «Децис», «Каратэ», «Банкол», «Фастак», «Карбофос».

За справками обращаться по адресу г.Сухум, ул. Гулия, 28.

Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений

Номер: 60Выпуск: 3800Рубрика: обществоАвтор: Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений