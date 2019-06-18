ОБЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ

Новое издание

Фонд Первого Президента Республики Абхазия выпустил небольшой сборник, куда вошли материалы, написанные Анри Михайловичем Джергения, который много лет знал и работал с Первым Президентом РА Владиславом Григорьевичем Ардзинба.

Автор легко и доступно несложным языком рассказывает о многих ставших сегодня поистине историческими страницах жизни и деятельности Первого Президента Абхазии.

А.Джергения удалось передать характер, манеру говорить, настроение Президента в той или иной жизненной или политической ситуации. Кто знал и общался с Владиславом Григорьевичем, поставит автору брошюры высокие оценки за умение передать точный образ человека – лидера, давшего независимой и свободной Республике Абхазия дальнейшее развитие, приведшее к признанию. Ценно то, что в брошюре не возвышается личность и не искажается жизненная историческая значимость человека из народа, сделавшего столь много для его блага.

Материалы строятся на фактах, многие их которых приводятся впервые. Прочитав статьи, интервью в брошюре «О Первом Президенте Республика Абхазия Владиславе Ардзинба», еще раз окунаешься в трудные годы нашей республики. И еще раз понимаешь, как нам повезло, что на таком переломном моменте в судьбе нашего народа появился такой лидер, стратег и президент.

Данное издание рассчитано на массового читателя. Особенно будет интересно молодежи, которая хочет знать о своей стране и путях ее становления в новейшей истории.

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Надо отметить, что эта брошюра появилась благодаря редакции газеты «Республика Абхазия», где автор не раз печатал воспоминания о Владиславе Ардзинба. Наша коллега, журналистка Заира Цвижба приложила много усилий, чтобы материалы получились интересными и запоминающимися. Первые отклики наших читателей подтвердили важность написания таких статей, которые непременно перейдут в разряд исторических.

Особая благодарность фонду Первого Президента РА за подготовку различных изданий, которые обогащают нашу историю, расширяют читательский кругозор и способствуют достойному, необходимому обновлению книжного ряда страны. Брошюра продается в газетных киосках и книжных магазинах.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 60Выпуск: 3800Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА