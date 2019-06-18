ВАРВАРА БУБНОВА

Люди большого искусства

Известная русская художница Варвара Дмитриевна Бубнова прожила долгую и насыщенную жизнь. Она пережила две мировые войны и революцию в России. Воспитанная в лучших традициях русской дворянской культуры, Варвара Дмитриевна на всю жизнь сохранила демократические взгляды. Что же значила для художницы Абхазия? Какое место в ее сердце занимал Сухум?

Варвара Дмитриевна Бубнова родилась в Петербурге 17 мая 1886 года. В 1914 году окончила Петербургскую академию художеств по классу живописи у профессора Н. Дубовского. В годы учебы она познакомилась с Вольдемаром Матвейсом, соучеником по академии, который впоследствии стал ее мужем. Матвейс был из тех молодых людей, которые искали новые пути в искусстве. Его влияние Варвара Дмитриевна ощущала на протяжении всей своей творческой жизни. Благодаря ему она познакомилась с искусством авангарда времен его расцвета, вошла в «Союз молодежи» – объединение левых художников, с которым связаны такие имена, как М.Ларионов, Н.Гончарова, К.Малевич, П.Филонов и другие. Одновременно Варвара Дмитриевна училась в Санкт-Петербургском археологическом институте.

С 1917 года по 1922 год художница жила в Москве, где в течение нескольких лет работала в отделе древнерусских рукописей Исторического музея, сотрудничала с Институтом художественной культуры. Тогда она сблизилась с художниками – А.Родченко и его женой В.Степановой. В эти трудные годы она живет интенсивной творческой жизнью: осваивает офорт и ксилографию, пишет маслом, участвует в художественных выставках.

В 1922 году В. Бубнова едет в Японию. Она сопровождает свою мать Анну Николаевну Вульф, которая направляется к другой своей дочери – младшей сестре Варвары Дмитриевны, известной скрипачке Анне Бубновой-Оно, вышедшей замуж за японца Сюнъити Оно. Художница собиралась остаться в Японии на несколько лет, чтобы изучить японское искусство, а прожила здесь 36 лет. Вначале она занималась живописью, потом отдала предпочтение графике, совершенствуется в литографии и достигает высокого уровня техники в этом виде искусства. Бубнова серьезно изучает японское искусство. Особенно привлекла ее внимание черно-белая живопись тушью XIV в., «суйбоку-га».

Она пытается понять мировосприятие японцев, философию их искусства. Ей казалось, что в «суйбоку-га» сосредоточены все лучшие черты, присущие японскому искусству: минимум выразительных средств, недосказанность, мудрая простота, высокая духовность. Все это, переосмысленное на новом уровне, мы находим в работах художницы. Например, в литографических – пейзажах, портретах, жанровых сценах: «Дорога через деревню» (1945), «Девушка-японка» (1945), «Разговор» (1950-е гг., ), «Свет и тени» (1946) и другие. Неcмотря на то что В.Бубнова долгие годы провела в Японии и прекрасно знала японское искусство, творчество ее осталось глубоко русским. В Японии состоялось шесть ее персональных выставок, и все они вызывали неизменный интерес у лучших японских графиков: Тадасиге Оно, Уньити Хирацка, Сико Мунаката, Макото Уэно. Японские художники глубоко ценили Варвару Дмитриевну как собрата, и симпатизировали ей как человеку. Бубнова была членом самых представительных творческих объединений «Кокугакай» («Общество отечественной живописи»), «Нипон ханга кекай» («Японская ассоциация гравюры»), «Нипон хангаин» («Институт японской гравюры»).

Литографии В.Бубновой отличаются тонкостью эмоционального содержания, изысканностью форм, совершенством ритма. Художница не ищет эффективных сюжетов, тем. Она подмечает значительное в обычном, раскрывает сокровенное в человеке и его жизни: «Полдник в горах» (1944), «Одинокий ужин» (1943), «Отдых в саду» (1940-е гг.), «Крестьянин из Фудзиямы» (1952) и другие.

В Японии В.Бубнова получила признание не только как художник, но и как преподаватель русского языка и литературы (искусство никогда не кормило ее). Она воспитала несколько поколений японских русистов.

По мнению японских исследователей русской литературы, особую роль Варвара Дмитриевна сыграла в развитии японского пушкиноведения – достаточно сказать, что все шесть переводчиков «Евгения Онегина» на японский язык были ее учениками или добрыми знакомыми. Постичь глубинный смысл русской классической литературы японским читателям помогали иллюстрации, мастерски выполненные художницей к произведениям Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого и других русских писателей.

В конце жизни (1982 г.) В. Бубнова была награждена орденом Драгоценной короны четвертой степени за заслуги в области распространения русского языка и русской культуры в Японии.

В 1958 году художница вернулась на родину и поселилась в Сухуме, где жила ее старшая сестра, пианистка Мария Дмитриевна Бубнова (1884 – 1963). Варваре Бубновой было 72 года. Однако она включилась в художественную и общественную жизнь республики, принимала участие во всех республиканских и всесоюзных выставках художников. Ее персональные выставки прошли с большим успехом в Тбилиси, Москве, Санкт-Петербурге, Сухуме, Вильно, Баку, Ереване, Риге, Львове, Душанбе и других городах. Многие музеи получили в дар работы художницы. В 1959 году В.Бубнова вступила в Союз художников Абхазии, и вскоре получила звание заслуженного художника Грузинской ССР.

В 1960 году в Сухум из Японии приехала сестра художницы Анна Бубнова-Оно (1890 – 1979), и остаток своей жизни посвятила музыкально одаренной молодежи Абхазии. Как известно, Анна Дмитриевна положила начало развитию русской скрипичной школы в Японии. Ее ученики снискали мировую славу. Заслуги выдающейся русской скрипачки отмечены множеством наград японского правительства, в числе которых орден Священного Сокровища 4-й степени.

В цвете вплотную Варвара Дмириевна начала работать именно в Абхазии. Она пишет акварелью, пастелью, использует смешанную технику. В Абхазии расцвел ее дар живописца. В сфере ее внимания люди и природа. Художница создала множество замечательных работ: «Портрет Марины Эшба» (1964, бумага, акварель),«Портрет Бэллы Шотт» (1965, бумага, смешанная техника), «Женщина с красным платком» (1966, бумага, акварель) и другие. Обращает на себя внимание «Портрет пожилого абхазца» (1960, бумага, пастель), в котором отражены мужественность, суровая простота и благородство облика. Ее пейзажи отличаются глубоким поэтическим восприятием природы. Бубнова передает ее изменчивое стихийное начало: порывы ветра, движение света, мелькание дождя. Художница не рассказывает подробно об избранном ею мотиве, она стремится раскрыть поэзию образа, строя его на тончайших ритмах и отношениях. В натюрмортах, пейзажах В.Бубновой ощущается радостное приподнятое чувство, рождаемое красотой и силой природы: «Эвкалипты» (1967, бумага, акварель, уголь), «Сухумская набережная» (1959, бумага, акварель, тушь), «Абхазский дворик» (1963, бумага, акварель), «Сухум. Вечер» (1965, бумага, акварель), «Магнолии» (1959, бумага, акварель, уголь), «В долине Верхней Эшеры» (1962, линогравюра) и другие. В автопортретах выразилось состояние художницы в разные периоды ее жизни. «Автопортрет» 1941 года (литография) выражает тревогу и волнение, «Автопортрет» 1968 года сухумского периода, написанный в сиренево-синих тонах, проникнут нежным лиризмом.

Варвара Дмитриевна прожила в Сухуме 20 лет. Она умерла в 1983 году. Ей было почти 100 лет. Творчество художницы, исполненное гуманизма, совершенное по форме, стало заметным явлением в художественной жизни нашей страны. В Абхазии, как и в Японии, появились последователи ее творчества – Равиль Мухаммед-Галиева, Всеволод Воронов, Шакро Бокучава и другие.

В.Бубнова не только художник, но и теоретик изобразительного искусства. Ею были написаны трактаты: «О пластическом символе», «О трудной работе художника», «Об искусстве Японии» и другие. Труды Бубновой высоко оценил искусствовед профессор М.Алпатов. Известный скульптор Марина Эшба назвала Варвару Бубнову «украшением рода человеческого».

Аза АРГУН, сотрудник Национальной картинной галереи

Номер: 60Выпуск: 3800Рубрика: обществоАвтор: Аза АРГУН, сотрудник Национальной картинной галереи