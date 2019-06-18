СОБИРАТЕЛИ АБХАЗСКОГО ФОЛЬКЛОРА ТЕПЕРЬ СЕРЬЕЗНО ВООРУЖЕНЫ

Станет ли день 6 июня столь же знаковым для абхазской литературы, каким является день рождения Александра Пушкина для литературы мировой, покажет время. Но сам факт, что представление аккуратной красной книжицы небольшого формата «Вопросник в помощь собирающему абхазский фольклор», или в буквальном переводе «Вопросник по собиранию абхазского фольклора» состоялось в Центре нартоведения и полевой фольклористики Абхазского государственного университета именно сегодня, дает надежду, что в ближайшем будущем интерес к фольклору в Абхазии вырастет, расширятся ряды его настоящих ценителей и тех, для кого фольклористика является профессией, делом жизни.

Директор Центра, президент Академии наук Абхазии, доктор филологических наук РАН Зураб Джапуа, приветствовав ученых и всех, кто пришел разделить с ними это замечательное событие, предоставил слово молодой ученой, своей воспитаннице-аспирантке Саиде Хаджим. Она и вела все мероприятие, которое, хоть и длилось почти два часа, прошло живо, весело. Выступающие говорили о вещах серьезных, не обходились без всплесков искрометного юмора.

Собственно, у «Вопросника…», изданного под редакцией академика АНА, известного фольклориста, доктора филологических наук РАН З.Джапуа при финансовой поддержке АНО «Алашара» (президент АНО «Алашара» почетный академик АНА, доктор технических наук М.Экзеков), два автора – Наала Барцыц и Саида Хаджим. И обе они – аспирантки З.Джапуа.

Саида Хаджим с удовольствием рассказала, как шла работа, какие дальнейшие издательские планы у молодой издательской группы, как больно встречать на пути людей, не желающих прилагать даже небольшие усилия для того, чтобы каждый житель Абхазии думал и говорил на своем родном прекрасном абхазском языке.

Небольшая книжица так нужна фольклористам и столько души вложено в ее создание, что поздравить авторов вызвались десятки желающих.

Выступающие делились опытом, рассказывали, с какими проблемами пришлось столкнуться им самим при собирании фольклора. В частности, этнограф Валерий Бигуаа поделился своим опытом сбора этнографического материала, на основе которого им написана книга «Образ жизни абхазских долгожителей», вышедшая в Тбилиси в 1988 году. А Цира Габния адресовала правительству вопросы, касающиеся финансирования фольклористических и в целом филологических проектов, заметив, что именно фольклор, именно бережная работа с ним – одна из составляющих, по которым Абхазию знают и ценят в мире, а дома, на родине, руководители страны этого обстоятельства не учитывают.

Интересными были выступления Шоты Салакая, Зураба Джапуа, Джульетты Адлейба, министра образования и науки Республики Абхазия Адгура Какоба и многих других. Было очевидно, что ученые – филологи и фольклористы довольны вышедшей книгой и не сомневаются, что она послужит на благо филологической науки.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 60Выпуск: 3800Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА