ПРЕЗИДЕНТ ТПП РА УЧАСТВУЕТ В XI ВСЕМИРНОМ КОНГРЕССЕ ТОРГОВЫХ ПАЛАТ В БРАЗИЛИИ

Международные шаги Абхазии

Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава принимает участие в XI Всемирном конгрессе торговых палат, который проходит в столице Бразилии, Рио-де-Жанейро.

Соорганизаторами конгресса выступают Конфедерация коммерческих ассоциаций Бразилии и Всемирная федерация торговых палат.

Всемирная федерация торговых палат (ВФТП) с периодичностью раз в два года проводит всемирные конгрессы торговых палат поочередно на всех континентах мира.

Всемирный конгресс торговых палат – это наиболее масштабное и престижное международное мероприятие по линии торговых палат, в котором принимают участие делегации более чем из 100 стран мира.

В работе конгресса также участвуют видные политические деятели, руководители ведущих международных экономических организаций, лидеры мирового бизнеса, представители малых и средних предприятий. Работа конгресса продлится до 14 июня.

Номер: 60Выпуск: 3800Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА